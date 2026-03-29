Tunisie: Patrimoine tunisien - La Jebba bientôt sur la liste de l'UNESCO ?

Dans le cadre du suivi du dossier d'inscription de la Jebba tunisienne au patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO, le juriste et politologue tunisien Sami Jallouli a adressé, ce jeudi matin, un courrier officiel au souverain tunisien à Paris, en sa qualité de représentant permanent de la Tunisie auprès de l'organisation internationale.

Le courrier, transmis par voie électronique à la délégation permanente de la Tunisie à l'UNESCO et à l'ambassade tunisienne à Paris, vise à obtenir des précisions sur l'état d'avancement de la candidature de ce symbole de l'artisanat tunisien. Selon M. Jallouli, ce suivi est réalisé au nom d'un collectif d'acteurs du secteur du patrimoine et de l'économie créative, soucieux de valoriser les compétences et savoir-faire traditionnels tunisiens.

Dans sa lettre, M. Jallouli demande notamment : la confirmation de l'envoi officiel du dossier auprès des services compétents de l'UNESCO et la validation du passage du dossier à la phase d'acceptation administrative.

Le politologue insiste sur l'importance de ce dossier pour la reconnaissance internationale de la Jebba tunisienne, symbole fort du patrimoine vestimentaire et artisanal du pays.

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L'initiative de M. Jallouli s'inscrit dans un contexte où plusieurs patrimoines immatériels tunisiens cherchent à être valorisés sur la scène internationale, afin de soutenir à la fois l'économie créative locale et la promotion culturelle nationale.

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