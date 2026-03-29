Tunisie: Un nouveau site de nidification de tortues marines caouannes confirmé

Une population de tortues caouannes (Caretta caretta) nidifiant sur la plage de Ghedhabna, sur la côte orientale de la Tunisie, a été confirmée pour la première fois par une étude scientifique, faisant de ce site le deuxième site de nidification le plus important du pays, après les îles Kuriat.

Sur trois saisons de nidification consécutives (2023-2025), les chercheurs ont recensé en moyenne près de 40 nids par an, confirmant l'importance écologique de ce littoral jusque-là observé de manière anecdotique. Cette découverte constitue une avancée majeure pour la compréhension de la distribution évolutive des tortues marines en Méditerranée, ainsi que pour le développement de stratégies de conservation adaptées.

Des observations locales à la preuve scientifique

L'étude a été menée par l'Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), en collaboration avec l'association Notre Grand Bleu et les communautés locales, avec le soutien du SPA/RAC. Elle a combiné un suivi intensif sur le terrain avec des entretiens auprès de 120 habitants locaux, permettant de documenter et d'évaluer scientifiquement pour la première fois la nidification à Ghedhabna.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Identifier et gérer de nouveaux sites de nidification est essentiel pour la reproduction et la survie des tortues marines en danger", soulignent les auteurs. L'étude illustre également l'importance des connaissances locales et de l'engagement communautaire dans la détection et la compréhension de ces habitats émergents.

Malgré ces résultats encourageants, les chercheurs mettent en garde contre plusieurs menaces affectant le succès de nidification, notamment la présence de déchets marins, les activités non contrôlées sur les plages et la prédation naturelle. L'étude révèle également une sensibilisation limitée du public et la nécessité de renforcer les mesures de conservation à travers des approches intégrées et participatives.

"Le développement urgent de mesures de conservation durables est indispensable pour assurer la résilience de la population", insistent les auteurs, soulignant que l'implication des communautés locales est cruciale pour la protection de ce site fragile.

S'appuyer sur des décennies de conservation

Cette découverte s'inscrit dans la continuité des efforts de long terme du SPA/RAC et de plusieurs partenaires pour surveiller et protéger les tortues marines en Tunisie et en Méditerranée. Depuis plus de vingt ans, l'organisation soutient notamment le suivi de l'activité de nidification aux îles Kuriat, le principal site du pays, et développe : la formation d'experts et praticiens, le développement de protocoles de suivi dans le cadre de l'IMAP, le soutien aux centres de sauvetage et de réhabilitation, et les initiatives de sensibilisation et d'engagement communautaire.

Ces actions font partie du Plan d'action pour la conservation des tortues marines en Méditerranée, mis en oeuvre dans le cadre du système de la Convention de Barcelone, et visent à garantir la protection à long terme de ces espèces vulnérables tout en impliquant les communautés locales dans la préservation de leur patrimoine naturel.

Lire aussi: Tunisie : Kerkennah passe à l'action pour sauver ses tortues marines