Tunisie: Coupe de Tunisie - L'EST se déplace cet après-midi à El Hamma - Une formation new look !

Pour le match de Coupe de cet après-midi, Patrice Beaumelle compte ménager quelques joueurs cadres, sans compter les étrangers qui ne peuvent y participer en raison des règlements en vigueur.

Pas de répit pourles«SangetOr». Une semaine après s'être déplacés au Caire où ils ont composté leur billet pour les demi-finales de la Champions League au détriment d'Al Ahly, les hommes de Patrice Beaumelle s'attaquent cet après-midi à une autre compétition : ils se déplaceront pour l'occasion à El Hamma où ils aspirent à décrocher leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Et comme El Wided d'El Hamma est un club divisionnaire, le coach « sang et or » ne peut aligner ses joueurs étrangers. Ainsi, les Mohamed Amine Tougaï, Jacques Diarra, Aboubacar Diakité, Ibrahima Keita, Onuche Ogbelu, Florian Danho, Yan Sasse, Abdramane Konaté et Kouceila Boualia ne sont pas convoqués pour ces seizièmes de finale. Sans compter Mohamed Amine Ben Hmida retenu en équipe nationale.

Ben Saïd et Memmiche en ballottage

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Ceci dit, Patrice Beaumelle compte ménager certains joueurs cadres à l'instar de Hamza Jelassi après l'effort fourni au Caire où il a joué malgré la blessure. A l'instar de la formation new-look qui foulera tout à l'heure la pelouse du stade municipal d'El Hamma, la défense sera métamorphosée. Béchir Ben Saïd, qui s'est entraîné normalement avec le groupe, pourrait lui aussi être ménagé. Il est en ballottage avec Amanallah Memmiche. Sur le flanc droit de la défense, le staff technique a le choix entre Mohamed Dräger, Elyas Bouzaiene et Mohamed Ben Ali. Ce dernier pourrait être aligné aussi sur le flanc gauche de la défense que peut occuper également Nidhal Laïfi. Khalil Guennichi est susceptible, quant à lui, d'intégrer l'axe central. A l'entrejeu, Hamza Rafia, qui manque de temps de jeu, sera à la manoeuvre.

A la pointe de l'attaque, on retrouvera Achref Jabri. Selon nos informations, Patrice Beaumelle alignera une formation homogène composée de quelques joueurs de l'équipe première et d'autres issus de l'équipe réserve. En ce sens, des joueurs de l'équipe seniors B se sont entraînés cette semaine avec l'équipe A, à savoir le défenseur central Skander Chammam, le milieu Hamza Gharbi, l'ailier Youssef Belhaj et l'attaquant Maher Oueslati.

Les entraînements ont connu également cette semaine la participation de Koussay Maacha, Alaeddine Derbali et Aziz Koudhai. Le staff technique en retiendra les meilleurs. Bref, les solutions de rechange ne manquent pas.

Les joueurs qui fouleront la pelouse du stade municipal d'El Hamma savent ce qu'on attend d'eux : prendre au sérieux l'équipe locale et rentrer avec la qualification aux huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie.

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