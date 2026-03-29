Tunisie: Médicaments importés - La géopolitique fait exploser les coûts en Afrique

La perturbation des routes maritimes stratégiques, notamment en mer Rouge, provoquée par les tensions au Moyen-Orient, entraîne une hausse des coûts de transport, des retards de livraison et des risques de rupture d'approvisionnement. Dépendante des importations pour l'essentiel de ses besoins en médicaments, l'Afrique se retrouve particulièrement exposée à ce choc logistique, qui menace la disponibilité et l'accessibilité des traitements essentiels.

La Presse -- Les tensions au Moyen-Orient bouleversent profondément les équilibres du commerce mondial, révélant la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement sur lesquelles repose une grande partie de l'économie globale.

En perturbant des axes stratégiques comme la mer Rouge et le Golfe, elles affectent directement l'acheminement de nombreux produits essentiels, au premier rang desquels les médicaments.

Le secteur pharmaceutique se retrouve particulièrement exposé. Une part importante des flux mondiaux transite par ces corridors, notamment entre l'Asie, principal fournisseur, et l'Afrique, qui importe entre 70 % et 90 % de ses besoins.

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Les perturbations actuelles ont contraint près de 70 % des navires à modifier leur trajectoire, entraînant des retards de livraison pouvant atteindre 25 jours et une hausse des coûts de transport allant jusqu'à 300 %.

Ces surcoûts pèsent lourdement sur les prix, le transport représentant parfois jusqu'à la moitié du coût final des médicaments.

Une crise multidimensionnelle

Les conséquences sont critiques pour les produits sensibles comme les vaccins, l'insuline ou les biothérapies, dont la conservation dépend de délais et de conditions logistiques strictes.

Les retards fragilisent leur efficacité et accroissent le risque de ruptures d'approvisionnement, déjà responsables d'une part importante des pénuries sur le continent africain.

Parallèlement, les tensions affectent également les flux de matières premières, notamment celles nécessaires à la fabrication des médicaments et des engrais.

La hausse des prix du gaz, liée aux perturbations dans le Golfe, renchérit la production d'engrais, avec des répercussions directes sur les coûts agricoles et les prix alimentaires.

Ce double choc, sanitaire et alimentaire, accentue la pression sur les économies les plus vulnérables.

L'Afrique apparaît ainsi en première ligne face à cette crise multidimensionnelle. Fortement dépendante des importations, elle subit à la fois l'allongement des délais, la hausse des prix et le risque accru de pénuries.

Cette situation met en évidence la nécessité urgente de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement, de diversifier les routes commerciales et de développer des capacités de production locales.