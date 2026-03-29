Tunisie: Mahdia - Une femme portée disparue retrouvée morte dans un oued à Sousse

Ce samedi après-midi, le corps d'une femme âgée d'une soixantaine d'années a été retrouvé dans un oued longeant la route de Sousse, dans la délégation de Sousse, gouvernorat de Mahdia, après que sa disparition a été signalée dans la matinée.

Selon un proche de la victime, la défunte souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Le corps a été examiné sur place avant d'être transféré au service de médecine légale de Mahdia pour déterminer les causes exactes du décès.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de cette tragique affaire.