Tunisie: Crises économiques - La Tunisie sait-elle saisir les opportunités ?

Les crises économiques, malgré leurs effets négatifs, peuvent ouvrir des opportunités à exploiter, à condition de s'y préparer, affirme le professeur d'économie Aram Belhaj, vendredi 27 mars 2026. Lors de son intervention sur Express Fm, il s'est interrogé sur la capacité de la Tunisie à tirer parti des opportunités offertes par la pandémie de Covid-19, rappelant que le pays n'avait pas pleinement profité des investissements étrangers directs, contrairement à d'autres nations.

Pour Belhaj, ces investissements constituent un levier essentiel pour stimuler la croissance, créer des emplois et réduire la pauvreté et les inégalités sociales. Selon lui, la guerre en Iran pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives pour la Tunisie, à condition d'éviter les erreurs du passé et d'adopter une vision claire et stratégique.

Le professeur identifie plusieurs secteurs prometteurs : les investissements étrangers, le tourisme, l'immobilier, la bourse, les énergies renouvelables, les technologies et l'économie numérique, ainsi que le tourisme haut de gamme. "La Tunisie pourrait se positionner comme destination alternative pour les investisseurs européens, américains et chinois, en particulier dans les domaines de la technologie et des énergies alternatives, compte tenu des tensions géopolitiques mondiales", a-t-il affirmé.

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Par ailleurs, Belhaj souligne que l'attraction de ces investissements exige une volonté politique forte, une gestion efficace des réformes, ainsi qu'une modernisation des infrastructures, notamment les aéroports et les ports. Il plaide également pour le renforcement de la coopération maghrébine, afin de créer un bloc économique solide capable de rivaliser à l'échelle régionale et internationale.

"Les crises ne sont pas seulement des défis ; elles peuvent devenir des occasions de transformation et de développement, à condition que la Tunisie ait une stratégie claire et exploite les secteurs porteurs", conclut Aram Belhaj.