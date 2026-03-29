Tunisie: UGTT - Salaheddine Selmi dévoile sa feuille de route et tend la main au gouvernement

Le nouveau secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Salaheddine Selmi, a annoncé samedi 28 mars 2026 que la réouverture du dialogue social avec le gouvernement constitue la priorité immédiate de son mandat.

Lors d'une interview accordée à l'Agence TAP, il a affirmé que "la main de l'Union est tendue au dialogue" afin de surmonter la période de tension qui a marqué les relations entre l'UGTT et l'exécutif.

Selmi a souligné qu'il n'est pas possible de continuer dans un état de rupture avec le gouvernement et de blocage du dialogue social, ajoutant que la Tunisie a besoin d'un dialogue social concret, au service des travailleurs et du pays.

Il a aussi annoncé que l'organisation entamera prochainement des contacts avec le gouvernement pour négocier les dossiers en suspens et trouver des solutions par le dialogue.

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Le secrétaire général a également exprimé l'espoir que les élections du 26e congrès, tenues du 25 au 27 mars 2026 à Monastir, marquent un tournant qualitatif dans le parcours de l'organisation, ouvrant de nouvelles perspectives, notamment avec le gouvernement, et préparant le retour d'un dialogue social effectif.

Originaire de Kairouan, Selmi est un syndicaliste de longue date, engagé dès 1990. Il a occupé de nombreux postes régionaux et locaux avant d'être élu secrétaire général adjoint en 2017.

Il a remporté le congrès de Monastir à la tête de la liste "Stabilité et Défi", obtenant la majorité des voix et devançant la liste "Indépendance et Lutte", un succès qui reflète son poids syndical et son soutien à l'échelle régionale et sectorielle.

Le nouveau bureau exécutif compte 15 membres, dont deux femmes, et Selmi a insisté sur la nécessité de l'unité de toutes les structures de l'Union après une période de tensions internes.

Il a par ailleurs assuré que les questions financières et les cotisations seront traitées de manière transparente et continue, dans le cadre d'une gouvernance renforcée.

Le secrétaire général a rappelé le rôle historique de l'UGTT dans la défense des droits, libertés et revendications sociales, et a réaffirmé sa volonté de relancer le dialogue social pour répondre aux besoins des travailleurs et du pays.