Tunisie: Le SNJT condamne la mort de trois journalistes libanais dans le sud du pays

La Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a condamné avec fermeté le ciblage délibéré de journalistes dans le sud du Liban, qui a coûté la vie à Fatima Ftouni, correspondante d'Al-Mayadeen, à son frère caméraman Mohamed Ftouni, et au journaliste d'Al-Manar Ali Shoeib.

Dans un communiqué publié samedi 28 mars 2026, le syndicat a souligné que cette attaque n'était pas un accident, mais s'inscrit dans le cadre d'une "politique systématique" visant à faire taire les voix libres au Liban et en Palestine occupée, et à empêcher la transmission de la réalité sur le terrain.

Le SNJT a qualifié l'attaque de crime de guerre complet, en violation flagrante du droit international humanitaire, notamment des dispositions des Conventions de Genève protégeant les journalistes considérés comme civils en situation de conflit armé. Le syndicat a également dénoncé le ciblage répété des médias, qui reflète selon lui la volonté de certaines parties d'imposer une narration unilatérale et d'occulter les faits documentant les violations et crimes.

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Le SNJT a exprimé sa solidarité totale et inconditionnelle avec les familles des victimes et leurs collègues, affirmant que ces attaques ne dissuaderont pas les journalistes d'accomplir leur mission et renforceront leur détermination à défendre la vérité et exposer les violations. Le syndicat a réitéré son soutien à tous les journalistes travaillant dans les zones de conflit.

Enfin, le SNJT a appelé la communauté internationale, et en particulier les Nations Unies et les organisations de défense de la liberté de la presse, à prendre des mesures urgentes, ouvrir des enquêtes internationales indépendantes et mettre fin à la politique d'impunité menaçant directement la liberté de la presse et les valeurs humaines universelles.