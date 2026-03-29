Afrique: En Photos - Hommage au Dr Jed Hanchiri à la Faculté de médecine de Sfax

La Faculté de médecine de Sfax a rendu hommage, ce samedi 28 mars 2026, au Dr Jed Hanchiri, en baptisant l'amphithéâtre n°4 de son nom et en installant une plaque commémorative à l'entrée de cet espace académique, a annoncé l'Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook.

Selon la même source, cette initiative vise à mettre en lumière le parcours du défunt, figure marquante de la santé publique, et à préserver son héritage auprès des générations futures d'étudiants en médecine.

La plaque commémorative, placée à l'entrée de l'amphithéâtre, retrace les principales étapes de la carrière du Dr Jed Hanchiri et se veut un témoignage durable de son engagement au service du secteur de la santé.

L'organisation a précisé que cet hommage intervient après le maintien du mouvement de protestation programmé ce jour à la Faculté de médecine de Sfax. Elle avait auparavant dénoncé ce qu'elle a qualifié de retards et de tergiversations de l'administration dans l'exécution de cette revendication.