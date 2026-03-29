Afrique: En Photos - Hommage au Dr Jed Hanchiri à la Faculté de médecine de Sfax

28 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Faculté de médecine de Sfax a rendu hommage, ce samedi 28 mars 2026, au Dr Jed Hanchiri, en baptisant l'amphithéâtre n°4 de son nom et en installant une plaque commémorative à l'entrée de cet espace académique, a annoncé l'Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook.

Selon la même source, cette initiative vise à mettre en lumière le parcours du défunt, figure marquante de la santé publique, et à préserver son héritage auprès des générations futures d'étudiants en médecine.

La plaque commémorative, placée à l'entrée de l'amphithéâtre, retrace les principales étapes de la carrière du Dr Jed Hanchiri et se veut un témoignage durable de son engagement au service du secteur de la santé.

L'organisation a précisé que cet hommage intervient après le maintien du mouvement de protestation programmé ce jour à la Faculté de médecine de Sfax. Elle avait auparavant dénoncé ce qu'elle a qualifié de retards et de tergiversations de l'administration dans l'exécution de cette revendication.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.