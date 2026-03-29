Tunisie: Lancement d'une charte pour la famille pour un Internet sécurisé pour les enfants

28 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jebri, a annoncé, samedi 28 mars 2026, à l'occasion de la Fête nationale de l'enfance 2026, le lancement d'une charte pour la famille visant à garantir un espace numérique sécurisé pour les enfants et leurs parents.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du pacte national lancé le 19 novembre 2025, qui vise à renforcer la capacité des familles à protéger les enfants dans l'environnement numérique.

Distribué aux participants de la cérémonie, organisée le dernier samedi de mars sous le slogan "Des enfants en sécurité dans l'espace numérique... une responsabilité partagée", le document établit des engagements moraux pour les parents et les enfants.

Selon la charte, les parents doivent accompagner leurs enfants dans l'utilisation d'Internet, se familiariser avec les outils de contrôle parental et encourager le dialogue.

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Les enfants, de leur côté, s'engagent à utiliser Internet pour la recherche et l'apprentissage, à consulter leurs parents avant de télécharger des applications et à ne pas partager de données personnelles ou de photos privées.

La ministre a rappelé que son département multiplie les actions pour prévenir les comportements à risque et soutenir les enfants et adolescents dans leur environnement familial.

Elle a cité le rapport national sur l'enfance 2024, indiquant que 75,9 % des enfants âgés de 10 à 17 ans utilisent Internet en moyenne 4 heures par jour en période scolaire et 6 heures pendant les vacances et week-ends.

Michel Le Pechoux, représentant de l'UNICEF en Tunisie, a réaffirmé l'engagement de son organisation à poursuivre la collaboration avec les ministères et la société civile.

La cérémonie a également été l'occasion de lancer un marathon pour enfants de 1 200 mètres au jardin du Belvédère, de remettre les prix aux lauréats, ainsi que le Prix des établissements amis des enfants 2025, décerné au Centre national d'informatique pour enfants, et d'annoncer les résultats d'un concours vidéo sur le harcèlement 2026.

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