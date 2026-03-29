Tunisie: Jazzit Festival du 2 au 5 avril 2026 - Entre tradition et innovation

L'ouverture sera marquée par une soirée exceptionnelle au CinéMad'art Carthage, avec le Ignasi Terraza Trio, accompagné de Viktorija Gečytė, pour un tribute vibrant mêlant virtuosité, swing et émotion.

La Presse --Après une première édition saluée, le Jazzit Festival confirme son retour sur la scène culturelle tunisienne avec une deuxième édition qui se tiendra du 2 au 5 avril 2026.

Ambitionnant de s'imposer durablement comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz et de musiques du monde, l'événement poursuit son développement sous la direction artistique de Malek Lakhoua.

La conférence de presse de lancement, organisée jeudi matin à Dar El Oud Ettounsi, a permis de dévoiler les grandes orientations de cette nouvelle édition.

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Elle a également offert un premier aperçu artistique avec la présentation d'un projet inédit du joueur d'oud Aziz Essaied, produit par Jazzit Records.

À la croisée de l'héritage et de la modernité, cette création illustre pleinement l'esprit du festival, fondé sur l'exploration de nouvelles sonorités tout en restant ancré dans les racines culturelles. L'artiste assurera la deuxième partie de la soirée de clôture du festival au 4e art à Tunis.

Diplômé de l'Institut Supérieur de Musique, Aziz Essaied s'est illustré dans des formations mêlant oud oriental et jazz, notamment lors de l'ouverture du festival Siccajazz (Majazz de Malek Lakhoua) au sein d'un sextet.

Il s'est également produit au Théâtre antique de Carthage à l'été 2025 dans le spectacle «Imagine» du compositeur Karim Thlibi, ainsi que lors d'une performance aux côtés de l'artiste égyptienne Mai Farouk.

Cette deuxième édition met l'accent sur la création et valorise les projets originaux où le métissage musical s'exprime à travers des écritures audacieuses et singulières.

Dans cette dynamique, le festival rendra hommage au centenaire du pianiste légendaire Oscar Peterson, établissant un dialogue entre tradition et innovation qui traverse l'ensemble de la programmation.

L'ouverture sera marquée par une soirée exceptionnelle au CinéMad'art Carthage, avec le Ignasi Terraza Trio, accompagné de Viktorija Gečytė, pour un tribute vibrant mêlant virtuosité, swing et émotion.

Durant quatre jours, artistes tunisiens et internationaux se succéderont à travers concerts, créations originales et performances inédites, offrant au public «des expériences musicales porteuses d'un message d'ouverture, de dialogue et de partage», notent les organisateurs.

Le 3 et le 4 avril, le public pourra assister aux concerts du Kyle Schafer Trio en compagnie de Pietro Vaiana, respectivement à l'IFT Sousse et au CinéMad'art Carthage à Tunis.

La soirée de clôture, abritée par la salle 4e Art, sera organisée en deux temps : en première partie, Aleph Quintet "Hiwar", suivi du Aziz Essaied Project.

Au-delà des concerts, le Jazzit Festival se positionne comme un espace de transmission et de rencontre à travers l'organisation de masterclass, conférences et showcases qui rythmeront cette édition.