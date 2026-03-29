La Tunisie se prépare à accueillir la 21e édition des Championnats arabes d'athlétisme de la jeunesse, qui se dérouleront du 26 avril au 30 du même mois.

- C'est un événement sportif arabe important qui a été confié à notre pays et qui témoigne d'un savoir-faire dans l'organisation de grands événements sportifs.

La préparation est minutieuse, tant sur le plan organisationnel que logistique, et ce, malgré un délai relativement court. Un comité d'experts tunisiens spécialisés a été mis en place.

Une répartition précise des tâches a été effectuée pour assurer une coordination à même d'éviter tout flottement.

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En athlétisme, tout est minuté et il faut absolument éviter les temps morts qui pourraient incommoder les athlètes qui s'échauffent en fonction de la minute de départ.

Les meilleures conditions de réussite seront assurées pour que les invités puissent s'extérioriser et réussir des temps qui entreront dans les annales de ce sport à partir de la Tunisie.

Pour moins de naturalisation à l'échelle arabe

En coordination avec la fédération internationale d'athlétisme (IAAF), il a été possible d'inscrire ce championnat sur le calendrier international, faisant de celui-ci une épreuve qualificative pour les Championnats du monde juniors d'athlétisme (moins de 20 ans) prévus à l'été 2026 aux États-Unis. Cette initiative, par voie de conséquence, confère à cette compétition une dimension internationale.

Il ne reste plus qu'à espérer, pour tous les pays participants, la révélation de jeunes talents qui viendront enrichir le patrimoine d'une discipline sportive qui cherche une véritable relance au niveau international.

Il nous semble, en effet, qu'avec ce genre de compétitions, on n'aura plus l'obligation de voir des naturalisations pour représenter un pays arabe à haut niveau. La jeunesse arabe possède certainement des valeurs qu'il faudrait seulement découvrir, encourager et bien entendu exploiter.

L'urgence d'un DTN

Sur le plan sportif, l'athlétisme tunisien a besoin de revenir au-devant de la scène. L'objectif est bien entendu de pouvoir qualifier le plus grand nombre d'athlètes aux prochains Championnats du monde en offrant à de jeunes espoirs l'opportunité d'acquérir une expérience internationale.

Nous avons soulevé, lors d'une précédente édition, la nomination d'un directeur technique national qui reste un problème majeur.

Espérons que ce sera fait dans les prochains jours, la liste des prétendants ayant été soumise au département de tutelle.

Une question qui pourrait résoudre bien des questions surtout techniques en suspens. Sur ce, l'hébergement des participants sera assuré au sein des hôtels d'Hammamet.

Remettre à niveau les officiels, mettre en place des services d'accueil, de transport et d'hébergement, rappeler les recommandations de la lutte antidopage, coordonner les interventions avec les autorités compétentes pour simplifier les procédures de visa à l'arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage, etc., feront de ce grand rendez vous une édition exceptionnelle qui fera date.

La Fédération tunisienne d'athlétisme a bien fait d'accepter l'organisation de ces Championnats arabes d'athlétisme de la jeunesse 2026.