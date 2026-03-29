Tunisie: Judo juniors - La sélection tunisienne juniors remporte trois médailles à Dakar

La sélection tunisienne juniors de judo (filles et garçons) a remporté une médaille d'argent et deux médailles de bronze lors de l'Open de Dakar, organisé les 27 et 28 mars courant dans la capitale sénégalaise.

La médaille d'argent a été décrochée par Ilyes Arafoui (-73 kg), tandis que les deux médailles de bronze ont été remportées par Ilyes Zogta (-66 kg) et Ranim Ben Slimane (-70 kg).

La Tunisie s'est classée 6e au tableau général, derrière le Sénégal, le Canada, le Maroc, le Burundi et le Cameroun.