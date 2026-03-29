Tunisie: Quatre journalistes tués au Liban - la liberté de la presse frappée par l'entité sioniste

Quatre journalistes libanais ont été tués samedi 28 mars 2026 dans une frappe aérienne menée par l'entité sioniste sur la route de Jezzine, dans le sud du Liban, ont rapporté les médias locaux. Les victimes appartenaient à deux chaînes libanaises et se trouvaient à bord de leur véhicule au moment de l'attaque.

Le président libanais, Michel Aoun, a condamné l'attaque, qualifiant le ciblage de journalistes civils de violation flagrante du droit international et humanitaire ainsi que des conventions de Genève.

Outre les journalistes, un homme et son fils ont été tués par des tirs de l'entité sioniste dans la localité d'Al-Awinat, entre Rmeich et Dibl.

La défense civile a par ailleurs transporté les corps de cinq autres victimes et huit blessés suite à une frappe sur Al-Hanniya pendant la nuit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la journée, l'aviation de l'entité sioniste a intensifié ses raids sur plusieurs localités du sud libanais, notamment Ain Qana, Kfar Sir, Arnoun, Deir Al-Zahrani, Al-Qallayleh, Ras Al-Ain, Beit Al-Sayyad et Al-Mansouri, causant des destructions et des victimes civiles supplémentaires.

Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan des attaques sionistes sur le Liban atteint désormais 1116 morts et 3229 blessés.

Cette série de frappes souligne l'aggravation dramatique de la situation dans le sud du Liban et la vulnérabilité des civils et des professionnels de l'information dans les zones de conflit.