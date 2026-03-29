Tunisie: Entre la Tunisie et l'Union européenne

Comment va le partenariat Tunisie-Union européenne ou plutôt comment remédier aux tares qu'a connues cette coopération depuis la signature en 1995 de l'accord de partenariat tuniso-européen à l'époque de la mode appelée «mise à niveau» dont, nous attendons toujours les résultats contenus dans les promesses chimériques dont les Tunisiens étaient gavés avant le 17 décembre 2011 ?

Jusqu'à la révolution de la liberté et de la dignité et la décennie de braise au cours de laquelle nos anciens gouvernants des Troïka I et II nous répétaient à longueur de journée que l'heure a, enfin, sonné pour que la Tunisie se libère du diktat de Bruxelles et puisse voler de ses propres ailes et également traiter avec l'Europe en tant que partenaire indépendant et appliquant une coopération égalitaire et un partenariat gagnant-gagnant avec les pays de l'UE appelés eux aussi à s'adapter aux nouvelles exigences de solidarité marquant la scène mondiale actuelle.

Aujourd'hui, la Tunisie et l'Union européenne ont décidé d'impulser un nouvel élan à leur coopération et à faire en sorte que les anciens accords soient revisités au service des intérêts mutuels des deux parties, dans le sens qu'à l'avenir, la Tunisie et l'UE oeuvreront pour rendre l'accord de 1995 «plus équilibré et mieux adapté aux choix des peuples aux réalités régionales et internationales et aux défis qu'elles impliquent, notamment la migration irrégulière».

La rencontre à Berlin entre le ministre des Affaires étrangères et la présidente du Parlement allemand a ainsi permis de remettre en exergue l'approche spécifique prônée par le Président Kaïs Saïed appelant à une solution concertée et définitive de l'immigration clandestine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fondée essentiellement sur le respect de la souveraineté de la Tunisie et de son attachement sans cesse répété à ce que l'Union européenne assume effectivement ses responsabilités en matière de résolution de la crise des citoyens de l'Afrique subsaharienne.

Parce qu'en Tunisie, on est convaincu qu'un partenariat réel et non de façade doit se fonder sur des rapports faits de clarté, de transparence, de solidarité et de responsabilité.