Tunisie: 13e édition de l'Indice mondial du terrorisme 2026 - Recul du terrorisme grâce à la vigilance des forces de sécurité

Le rapport de cette année de la 13e édition de l'Indice mondial du terrorisme 2026 (Global Terrorism Index - GTI) fait état d'une baisse significative du terrorisme dans le monde.

Ainsi, le nombre de décès liés au terrorisme a reculé de 28 %, pour s'établir à 5.582, tandis que le nombre d'attaques a diminué de près de 22 %, atteignant 2.944.

La Presse --Cette amélioration est largement généralisée : 81 pays ont enregistré des progrès, dont la Tunisie contre seulement 19 qui ont connu une détérioration, soit le niveau le plus faible jamais observé dans l'histoire de l'indice.

Toutefois, une hausse notable du terrorisme a été enregistrée dans certains pays occidentaux.

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À l'opposé, le Pakistan, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Mali, la Syrie, la Somalie, la République démocratique du Congo, la Colombie ainsi que l'entité sioniste d'occupation comptent parmi les dix pays les plus exposés au risque terroriste.

Chute du nombre total d'incidents terroristes dans la région Mena

Selon la même source, l'impact du terrorisme dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a fortement diminué en 2025, le score moyen des pays s'améliorant de 15 % par rapport à 2024.

Aucun pays de la région n'a enregistré de détérioration de son score sur l'Indice au cours de l'année écoulée, une première depuis la création de cet indice.

Le nombre total d'incidents terroristes dans cette région a chuté de 56 %, passant de 646 en 2024 à 286 en 2025, tandis que le nombre total de morts a diminué de 81 %, passant de 1 064 à 205.

Tunisie : une année 2025 marquée par des réussites sécuritaires dans la lutte contre le terrorisme

La Tunisie continue de se détacher des zones les plus touchées par le terrorisme dans la région. Avec un score de 1,522 et un classement mondial au 50e rang, le pays est loin derrière des foyers comme la Syrie ou l'Irak. «Sur la dernière décennie, l'impact du terrorisme a chuté de près de 4 points, signe que les mesures de sécurité et les efforts de prévention portent leurs fruits.

En 2025, cette tendance positive se confirme, avec une baisse supplémentaire du score, consolidant un climat plus serein pour les familles et les communautés», dévoile cette édition.

Il est à rappeler qu'en 2025, les forces de sécurité tunisiennes ont intensifié leurs actions contre le terrorisme, avec des résultats significatifs. Selon le ministère de l'Intérieur, 62 cellules terroristes ont été démantelées, 2.038 individus impliqués dans des affaires de terrorisme arrêtés, et 863 personnes recherchées interpellées. Durant la même période, 2.058 actes terroristes ont été recensés à travers le pays, souligne le ministère de l'Intérieur.

Toujours d'après le ministère de l'Intérieur, 1.715 individus de retour de zones de conflit ont été suivis en 2025. Malgré ces chiffres, la situation sécuritaire générale reste relativement stable, assure le département, qui met en relief «les performances sécuritaires» ayant permis de prévenir plusieurs attaques et réduire les menaces des organisations extrémistes.

La prévention, première ligne de défense contre le terrorisme

Le ministère insiste toutefois sur le fait que la lutte contre le terrorisme demeure une priorité majeure, face aux évolutions géopolitiques régionales et mondiales. La Direction générale de la sûreté nationale a ainsi mis en place une stratégie globale et multidimensionnelle, visant à identifier les facteurs de radicalisation, contrer le recrutement en vue d'attaques terroristes, préférer les mesures préventives et démanteler les cellules extrémistes, surveiller les déplacements des groupes terroristes tout en protégeant les infrastructures critiques.

Les opérations préventives se poursuivent en Tunisie comme en témoigne la neutralisation en janvier 2025 d'une cellule composée de quatre individus à Majel Ben Abbès, dans le gouvernorat de Kasserine.

La même année, une tentative d'attentat a été déjouée près du marché hebdomadaire de Feriana, avec l'élimination du terroriste Seddik Abidi et l'arrestation d'un de ses complices, ajoute la même source.

Ces chiffres et opérations témoignent de la vigilance constante des forces de sécurité tunisiennes, qui s'efforcent de maintenir le pays sur la voie de la stabilité face à une menace toujours présente. Nonobstant, la vigilance reste de mise, notamment dans un contexte régional souvent instable.