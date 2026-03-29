Afrique: Le Sénégal s'impose face au Pérou (2-0)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a battu celle du Pérou par 2 buts à 0, samedi à Paris, en match amical.

Le Sénégal s'est heurté à une belle équipe péruvienne. Les champions d'Afrique en titre ont dû corser leur jeu pour contenir la fougue des Péruviens, bien déterminés à faire tomber leur adversaire.

Timide durant les premières minutes, la rencontre s'est emballée à la 18e minute lorsque les supporters sénégalais ont rendu hommage aux 18 supporters sénégalais détenus au Maroc suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, à Rabat.

Portée par leur capitaine du jour Idrissa Gana Guèye et le jeune Ibrahim Mbaye, l'équipe sénégalaise a commencé à retrouver son jeu.

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Comme à l'accoutumée, Krepin Diatta s'est aussi fait distingué. D'ailleurs, c'est sur une de ses récupérations hautes que le Sénégal va ouvrir le score. Le milieu de terrain de Monaco a lancé l'époustouflant Ibrahim Mbaye, qui a délivré une superbe passe décisive à Nicolas Jackson pour l'ouverture du score à la 41e minute.

Plusieurs changements de l'entraineur pour faire tourner son effectif.

Au retour des vestiaires, les protégés de Pape Thiaw reviennent déterminés à emballer la partie.

Idrissa Gana Guèye, Ibrahim Mbaye, et Krepin Diatta continuent de mener le spectacle, avant d'être rejoints par le reste de l'équipe. C'est sur une belle séquence collective que le Sénégal alourdit le score grâce à Ismaila Sarr. L'ailier de Crystal Palace (Angleterre) profite d'un contre favorable pour marquer le 2e but.

Les Lions prennent globalement le contrôle du match, même si parfois ils doivent faire face à quelques belles occasions péruviennes. Heureusement, le gardien sénégalais Mory Diaw et sa défense restent vigilants.

Les coéquipiers de Krepin Diatta et Idrissa Gana Gueye, auteurs d'une grosse prestation, s'imposent finalement par 2 buts à 0.

Le Sénégal affrontera mardi à 19h GMT, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, la Gambie pour un second match amical.

Feuille de match :

match amical

Sénégal - Pérou : 2-0

Paris, Stade de France

Buts : Nicolas Jackson (41e mn), Ismaila Sarr (54e)

Avertissements :

Sénégal : Mamadou Sarr (70e mn)

Pérou : Marcos Lopez (38e mn)

Sénégal :

Mory Diaw, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Krepin Diatta, I. Gana Gueye (capitaine), Pape Gueye, Lamine Camara, Ismaila Sarr, Ibrahim Mbaye, et Nicolas.

Remplaçants entrés en jeu :

Boulaye Dia, Habib Diarra, Assane Diao (67e mn), Pape Matar Sarr, Chérie Ndiaye (80e mn).

Pérou :

Gallese (c.) - Sonne, Araujo, Barco, Lopez - Yotun, Noriega - Velez, Carillo, Cabrera - Valera

Remplaçants entrès en jeu :

Pretell, Grimaldo, Concha (50e mn), Ugarizza, Quiroz (68e), Castillo, Gruber (85e mn)

Arbitre : Jérémie Pignard (France)

Affluence : guichet fermé