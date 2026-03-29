Sénégal: Lancement des festivités du centenaire de la naissance Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum

Dakar — Les festivités marquant le centenaire de la naissance de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum (1925-2017) ont officiellement débuté, samedi, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), en présence de nombreuses personnalités académiques, religieuses et institutionnelles.

Cette rencontre marquant le lancement d'une série de manifestations prévues jusqu'en juin 2026, ambitionne d'inscrire durablement la pensée de cet érudit dans les dynamiques contemporaines de développement humain et de cohésion sociale, indiquent les organisateurs.

Il s'agira également "d'inscrire durablement la pensée de Serigne Cheikh Tidiane Sy dans les dynamiques contemporaines de développement humain, d'éducation et de cohésion sociale".

"Préserver et faire vivre cet héritage exceptionnel"

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Né le 29 décembre 1925 à Saint-Louis, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy était le fils de Serigne Babacar Sy, premier khalife général de la Tijaniyya au Sénégal, et le petit-fils d'El-Hadji Malick Sy, un des plus grands propagateurs de l'islam et de la confrérie tidiane au Sénégal.

Présenté comme un homme multidimensionnel: guide religieux, intellectuel, poète arabophone et entrepreneur, Serigne Cheikh s'est fait remarquer par sa précocité intellectuelle, dès l'adolescence.

Figure de transition entre tradition et modernité, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, décédé en 2017, fut aussi un acteur de la scène politique nationale, cofondateur du Parti de la Solidarité Sénégalaise (PSS) et ambassadeur du Sénégal en Egypte pendant une courte période au début de l'indépendance du pays en 1960.

Prenant part à la cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a salué "la profondeur et la modernité" du message de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, dont "la contemporanéité demeure saisissante".

"Son enseignement, loin d'être figé dans le temps, continue d'éclairer notre présent et d'inspirer notre avenir, en nous invitant à rester fidèles aux valeurs de vérité, de justice et de responsabilité", a-t-il poursuivi.

Il a aussi insisté sur l'importance de "préserver et de faire vivre cet héritage exceptionnel", notant qu'au-delà de la mémoire, il s'agit d'un appel à l'action : "celui de construire une société plus juste, plus consciente et profondément ancrée dans ses valeurs spirituelles et humaines".