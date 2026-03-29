Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal célèbre son trophée au Stade de France dans une ambiance de fête

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a présenté, samedi, son trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Stade de France, dans une ambiance exceptionnelle, quelques minutes avant le coup d'envoi de son match amical contre le Pérou.

Le stade, comble et acquis à la cause des Lions, s'est embrasé sous des fumigènes aux couleurs nationales.

Au coeur de cette célébration, l'artiste sénégalais Youssou Ndour, vêtu d'un grand boubou vert et d'une casquette aux couleurs du Sénégal, a animé un mini-concert depuis le rond central, brandissant le drapeau national sous les ovations du public. Un moment de communion intense.

Autour de lui, les joueurs de l'équipe nationale, vêtus de sweats et de maillots, se sont regroupés au centre du terrain, exhibant le trophée continental et saluant les supporters lors d'un tour d'honneur empreint d'émotion. Chaque joueur portait sa médaille autour du cou et brandissait tour à tour le trophée.

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Drapeaux, chants et applaudissements ont rythmé cette cérémonie haute en couleur, témoignant de la fierté suscitée par le deuxième sacre continental du Sénégal.

Le pays a choisi de présenter son trophée à la diaspora malgré les poursuites judiciaires engagées par le président du club des avocats au Maroc, Mourad Elajouti, contre la Fédération sénégalaise de football et le Stade de France, au cas où les Lions exposeraient le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, mercredi, avoir accusé réception d'un appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), suite à la décision du jury d'appel de la CAF déclarant le Maroc vainqueur de la CAN 2025.