Sénégal: Sibassor accueille la première édition du programme 'Etat-civil chez moi'

Kaolack — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC) a procédé, samedi, à Sibassor, dans l'arrondissement de Ngothie (centre), au lancement officiel de la première édition de son programme dénommé "Etat-civil chez moi", devant se tenir du 28 mars au 4 avril 2026.

Ce programme vise à rapprocher les services de l'administration des citoyens, en facilitant l'enregistrement des naissances, mariages et décès, ainsi que l'obtention de documents administratifs sans déplacement, a expliqué le directeur général de l'ANEC, Matar Ndao.

"Il s'agit d'un paquet de services technologiques, de formation, de sensibilisation et d'accompagnement à la régularisation à l'état civil. A travers ce programme, nous avons souhaité déployer l'ensemble des services de l'administration dans une zone géographique et régler toutes les questions relatives à notre mission", a encore fait valoir M. Ndao.

Il intervenait au terme d'une randonnée pédestre marquant le démarrage des activités de cette première édition du programme, en présence des autorités territoriales de l'arrondissement de Ngothie.

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Cette randonnée a été mis en contribution pour davantage sensibiliser les populations sur l'importance de l'enrôlement à l'état civil et d'identifier les personnes rencontrant des difficultés dans les procédures d'identification, afin de les accompagner auprès des tribunaux, a-t-on appris sur place.