Sénégal: Sibassor accueille la première édition du programme 'Etat-civil chez moi'

28 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC) a procédé, samedi, à Sibassor, dans l'arrondissement de Ngothie (centre), au lancement officiel de la première édition de son programme dénommé "Etat-civil chez moi", devant se tenir du 28 mars au 4 avril 2026.

Ce programme vise à rapprocher les services de l'administration des citoyens, en facilitant l'enregistrement des naissances, mariages et décès, ainsi que l'obtention de documents administratifs sans déplacement, a expliqué le directeur général de l'ANEC, Matar Ndao.

"Il s'agit d'un paquet de services technologiques, de formation, de sensibilisation et d'accompagnement à la régularisation à l'état civil. A travers ce programme, nous avons souhaité déployer l'ensemble des services de l'administration dans une zone géographique et régler toutes les questions relatives à notre mission", a encore fait valoir M. Ndao.

Il intervenait au terme d'une randonnée pédestre marquant le démarrage des activités de cette première édition du programme, en présence des autorités territoriales de l'arrondissement de Ngothie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette randonnée a été mis en contribution pour davantage sensibiliser les populations sur l'importance de l'enrôlement à l'état civil et d'identifier les personnes rencontrant des difficultés dans les procédures d'identification, afin de les accompagner auprès des tribunaux, a-t-on appris sur place.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.