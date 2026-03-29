Sénégal: Saint-Louis - Une salle comble pour la première projection du film documentaire 'Vestiges du passé'

Saint-Louis — Le film documentaire "Vestiges du passé" du réalisateur, Fara Konaté qui retrace le parcours "controversé" de l'administrateur colonial français Louis Léon César Faidherbe, a été projeté pour une toute première fois, vendredi soir, à la maison de Lille devant le grand public sain-louisien, a constaté l'APS.

Cette projection spéciale s'est déroulée en présence des personnages du film, de l'équipe technique ainsi que des autorités de la ville, pour un moment d'échange et de découverte autour de l'histoire de la ville tricentenaire et de son patrimoine.

Ce film documentaire met en lumière des vestiges et mémoires du passé, invitant à réfléchir sur notre héritage et sa transmission aux générations futures, indique le synopsis du film parcouru par l'APS.

Réalisé par la maison de production Kibaro film, ce documentaire pointe le parcours "controversé" du Faidherbe en Afrique occidentale. Une manière de rappeler simplement, s'il en était besoin, que cet administrateur colonial n'était pas le saint tel que décrit par les livres d'histoire de l'Hexagone.

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En marge de la projection, le réalisateur s'est dit heureux que cette première spéciale s'est déroulée à Saint-Louis adressant de chaleureux remerciements au grand public.

De son côté, le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye a magnifié ce film documentaire.

"C'est un magnifique documentaire très riche qui nous a permis de voyager dans le temps. C'est un film documentaire très instructif", s'est-il félicité.

Au-delà du réalisateur, d'autres personnages ont joué un rôle clé dans ce film. Il s'agit du conteur saint-louisien, Pape Samba Sow dit "Zoumba", de l'écrivain, Louis Camara et de l'activiste, Thierno Dicko.