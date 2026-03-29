Sénégal: L'AJS offre des consultations juridiques gratuites à Nianing

- L'Association des juristes sénégalaises (AJS) a lancé samedi, à Nianing (Mbour, ouest), des journées de consultations juridiques gratuites, à travers une boutique de droit itinérante, visant à rapprocher les populations de la justice, a constaté l'APS.

"À travers cette action, notre ambition est claire : faire en sorte que chaque femme, chaque fille puisse connaître ses droits, les comprendre et les faire valoir, en toute confiance et en toute dignité", a dit Aminata Fall, présidente de l'Association des juristes sénégalaises.

"A l'instar des boutiques fixes, la boutique de droit itinérante permettra principalement de fournir une information juridique accessible et adaptée aux réalités locales", a-t-elle ajouté.

Mme Fall a relevé "beaucoup d'obstacles à l'accès à la justice pour les femmes, les filles et plus globalement pour les populations".

Une situation causée, selon elle, par un manque de moyens, l'éloignement des juridictions, la stigmatisation des femmes, la violence ou la pression socio-familiale.

Dans ce cadre, a-t-elle estimé, "les consultations juridiques gratuites, confidentielles permettront à l'AJS, d'assurer l'orientation et l'accompagnement des victimes de violences".