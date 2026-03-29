Sénégal: L'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire de Thiaroye-sur-Mer officiellement lancé

Thiaroye — Le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a inauguré officiellement, samedi, l'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire de Thiaroye-sur-Mer, dans le département de Pikine (banlieue de Dakar), a constaté l'APS.

"Cet incubateur que nous lançons aujourd'hui est l'outil qu'il faut pour l'accompagnement juridique, pédagogique et technique des porteurs de projets économiques sociaux et solidaires dans l'exploitation de toutes les ressources naturelles et humaines qui existent dans votre commune afin de couvrir au maximum les besoins récurrents de vos citoyens", a notamment expliqué la tutelle.

Alioune Dione s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de l'incubateur communal de l'Economie sociale et solidaire de Thiaroye-sur-mer, organisée à la maison de la jeunesse, des sports et de la culture Makhou Lebou-Gui de cette commune du département de Pikine.

Il a précisé que l'action de l'incubateur devra s'inscrire dans une vision globale de structuration des jeunes et des femmes en Coopératives productives solidaires (CPS) pour une autonomisation pérenne.

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Elle vise à leur donner les moyens de transformer leurs acquis en activités génératrices de revenus, de changer systématiquement leurs conditions de vie et de contribuer activement au développement économique de Thiaroye-sur-mer, s'est félicité le ministre.

"A travers le projet national de mise en place des incubateurs communaux actuellement en gestation, nous avons fait le choix de soutenir les initiatives locales, de renforcer les compétences des acteurs, et de leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils deviennent les artisans de leur propre développement à travers des coopératives productives solidaires fortes et mieux structurées", a-t-il martelé.

"Cet incubateur est instrument de transformation structurel de notre économie locale", a pour sa part indiqué le maire de Thiaroye-sur-mer, El Mamadou Ndiaye. Il a à cette occasion appelé, les acteurs à la co-construction, à la valorisation des initiatives locales, à l'engagement communautaire.

Des autorités administratives locales, des élus territoriaux, des notables, des délégués de quartiers, des femmes transformatrices de produits locaux, des représentants d'associations de jeunes, ainsi que des acteurs culturels, des artisans et divers acteurs communautaires ont pris part à cette cérémonie.