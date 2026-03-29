Afrique: Match amical - L'équipe du Sénégal remaniée face au Pérou, titularisation pour Ibrahim Mbaye

28 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal de football, Pape Thiaw a fait tourner son effectif pour le match amical disputé contre l'équipe du Pérou, samedi au Stade de France.

Plusieurs titulaires habituels sont laissés au repos ou débutent sur le banc, dans un onze de départ remanié.

Idrissa Gana Gueye est bien présent au coup d'envoi. Il porte le brassard du capitaine à l'absence de Kalidou Koulibaly qui débute la rencontre sur le banc.

En défense, Moussa Niakhaté et Mamadou Sarr forment la charnière, avec Ismail Jakobs et Krépin Diatta sur les côtés. Le milieu est animé par Pape Gueye, Lamine Camara, tandis que l'attaque repose sur Nicolas Jackson, épaulé par Ismaïla Sarr et Ibrahim Mbaye.

Voici le onze de départ:

Mory Diaw, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Idrissa Gana Gueye (capitaine), Pape Gueye, Lamine Camara, Ismaila Sarr, Ibrahim Mbaye, et Nicolas Jackson.

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