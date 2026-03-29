Sénégal: Festival Stlouis' Docs', du 28 avril au 02 mai (organisateurs)

Dakar — Quelque 45 films issus de 22 pays d'Europe et d'Afrique seront présentés lors de la 17e édition du festival international du film documentaire Stlouis' Docs qui se tiendra du 28 avril au 2 mai prochain, a appris l'APS samedi des organisateurs.

Les projections se dérouleront gratuitement dans divers lieux : en plein air dans les quartiers, à l'Institut français, au centre culturel Le Château, à l'Université Gaston Berger ainsi que dans plus d'une dizaine d'établissements scolaires, a précisé le producteur Souleymane Kébé lors d'une conférence de presse à Dakar.

Il a aussi annoncé la sélection de onze projets d'auteurs et autrices de sept pays d'Afrique venant du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Burundi.

M. Kébé s'est félicité du fait que Stlouis' Docs maintienne ses traditionnels cafés-rencontres avec les cinéastes, incluant causeries, tables rondes et ateliers de création.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette édition rendra hommage au patrimoine restauré de Mahama Johnson Traoré (1942-2010), pionnier du cinéma sénégalais et cofondateur du FESPACO. Deux films restaurés en 2024 seront projetés : Réou Tak (inédit au Sénégal) et Njangaan, a-t-il expliqué.

Le Sargal'Docs 2026 sera décerné cette année à l'autrice et réalisatrice sénégalaise Alice Diop, en reconnaissance de sa "précieuse contribution au cinéma documentaire", a-t-on appris des organisateurs qui se sont également félicités du soutien du ministère en charge de la Culture à travers le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA).

"Nous sommes passés d'un financement de 1 à 15 millions de FCFA, en justifiant l'impact du festival sur la ville de Saint-Louis", martèle Souleymane Kébé.

"Saint-Louis est l'un des huit pôles. Nous ferons un effort supplémentaire pour que les populations éloignées de Dakar bénéficient aussi de l'attention requise", s'est réjoui le secrétaire permanent du FOPICA, Aliou Kéba Badiane.

Il a assuré que sa structure continuerait d'accompagner l'événement, "qui répond aux attentes des professionnels de l'écosystème local".

Voici la Sélection nationale (6 courts et moyens métrages)

Dakar Panafricain - Ismaël Mahamadou Laouali et Julie Kleinman La Reine du Siko - Arfan Barro Yarou Le fils de l'autonomie - Massow Kâ Siftor! - Salamata Bâ Sur les pas d'un Cheikh - Moussa Samake Xam Xam - Sara Gadiaga

Voici la Sélection internationale (14 courts métrages)

Avol d'oiseau - Clara Lacombe (France) Amore - Loba Kodjo (Maroc, Côte d'Ivoire) An open field - Tebeho Edkins (Kenya, Afrique du Sud) Atémit Sembé - Abdoul Aziz Basse (Sénégal) Beyond Olympic glory - Shedrack Salami (Nigeria) Concrete moves - Fagamou Fama Ndiaye (Sénégal) Doudou-la magie du rythme - Sjors Swierstra (Sénégal, Pays-Bas) Katasumbika - Petna Ndaliko Katondolo (RDC) L'Mina - Randa Maroufi (Maroc) Lassiguili - Zeinab Soumahoro (Côte d'Ivoire) Ratures - Evelyne Agli (Bénin) Rue 31x18 - Demba Dia (Sénégal, inédit) Werga - Jeannine Dissirama Bessoga (Togo) Yan Bida - Jamilou Laouali Salaou (Niger)

Longs métrages (9)

Les voyageurs - David Bingong (Cameroun, Maroc, Espagne) Liti Liti - Mamadou Khouma Gueye (Sénégal, France) Tin Hinan, la dernière nomade - Leïla Artesse Benhadj (Algérie, Italie) La dernière rive - Jean-François Ravagnan (Gambie, Italie, Belgique) Kevine et Fortune - Sarah Imsand (Cameroun, Suisse) À travers tes yeux - Brigitte Poupart (Haïti, Canada) Chemin de terre - Simon Desjobert (Éthiopie, France)

Hors compétition (séances spéciales)