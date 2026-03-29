Afrique: Tunisie - Haïti - Où suivre le match en direct et quelle composition probable des Aigles ?

La sélection nationale tunisienne affronte son homologue haïtienne dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, dans le cadre d'un match amical international de préparation aux prochaines échéances.

La rencontre se déroulera à Toronto, au Canada, et débutera à 01h00 (heure tunisienne). Elle sera diffusée en direct sur la chaîne nationale Watania 1, offrant ainsi aux supporters l'opportunité de suivre cette confrontation nocturne.

Ce rendez-vous constitue une étape importante dans le programme de préparation des Aigles de Carthage, à l'approche des grandes compétitions internationales, notamment la Coupe du monde 2026. Il permettra au staff technique d'évaluer l'état de forme des joueurs et d'affiner certaines options tactiques.

Selon les premières indications, la composition probable de la sélection tunisienne devrait s'articuler comme suit :

Sabri Ben Hassan dans les cages, une ligne défensive composée de Ghaith Al-Zaalouni, Adam Oussama et Mohamed Amine Ben Hamida, avec Mortadha Ben Ouanes en soutien.

Au milieu de terrain, Elias Achouri, Rani Khedira et Ismaël Gharbi devraient être alignés, tandis que Sébastien Tounekti évoluera en position offensive, en appui de Khalil Ayari et Rayan Loumi.