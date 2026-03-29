Tunisie: Huile d'olive tunisienne - Quand artisanat et design subliment un produit d'exception

Une exposition dédiée à la promotion et à la valorisation de l'huile d'olive tunisienne à travers l'artisanat et le design est organisée par le projet « Creative Tunisia », dans le cadre du Salon de la Création Artisanale 2026, qui se tient au Parc des expositions du Kram, à Tunis, du 27 mars au 5 avril 2026.

Cette exposition met en lumière plus de 30 bouteilles d'huile d'olive tunisienne, conçues dans le cadre de collaborations innovantes entre designers et artisans tunisiens.

Ces réalisations illustrent la manière dont le dialogue entre savoir-faire artisanaux et design contemporain peut renforcer la valeur esthétique, culturelle et commerciale de l'huile d'olive tunisienne.

Visible du 27 mars au 5 avril 2026, cette exposition témoigne, selon ses organisateurs, d'un artisanat en mouvement, capable de se renouveler et de créer de nouvelles opportunités économiques et créatives.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Creative Tunisia », mis en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI Tunisie) avec le soutien de l'Union européenne en Tunisie et de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), dans le cadre du programme européen Tounes Wijhetouna (La Tunisie, notre destination).

Elle est réalisée en partenariat avec l'Office national de l'artisanat tunisien (ONAT), le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (PACKTEC), le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et l'Alliance tunisienne des designers (ATD).

À travers cette initiative, « Creative Tunisia » vise à renforcer les industries culturelles et créatives tunisiennes, encourager les collaborations entre artisans et designers et soutenir le développement de produits innovants à fort potentiel sur les marchés nationaux et internationaux.