Tunisie: Kébili - Renforcement du système de santé avec neuf médecins spécialistes

28 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le système de santé publique dans le gouvernorat de Kébili a été renforcé par l'affectation de huit médecins spécialistes au profit de l'hôpital régional, couvrant plusieurs disciplines vitales.

Ce renfort s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé visant à consolider l'offre de soins dans la région, à améliorer la qualité des prestations et à rapprocher les services médicaux des citoyens, a indiqué, à l'Agence TAP, le directeur régional de la santé, Jawhar Mokni.

Le renforcement de l'hôpital régional à Kébili porte sur plusieurs spécialités clés, dont la biologie médicale, l'imagerie, la chirurgie orthopédique, la gynécologie-obstétrique, la chirurgie digestive, la cardiologie et l'anesthésie-réanimation, contribuant à améliorer la qualité des soins et à réduire les délais d'attente.

Ce dispositif s'accompagne de nouveaux équipements et de projets de développement, notamment la création d'une salle de cathétérisme cardiaque et d'un service de réanimation chirurgicale.

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Avec l'affectation récente d'un médecin légiste, le nombre total de spécialistes affectés à la région au premier trimestre atteint neuf, illustrant les efforts visant à renforcer l'offre de soins et à garantir un accès équitable aux services de santé.

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