Tunisie: Alerte Sonede - coupures d'eau annoncées demain dans ces régions

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, dans un communiqué publié samedi, des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable dans plusieurs zones du gouvernorat de Sfax, à partir du dimanche 29 mars 2026 à 8h00.

Les localités concernées sont les villes d'Agareb, El Mraïnia, la région de Sghair, ainsi que les villes d'El Mahres, El Ghriba et Skhira.

La Sonede a précisé que ces perturbations sont dues à des travaux de maintenance programmés par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) sur ses lignes à moyenne et basse tension. Ces interventions entraîneront une coupure de l'alimentation électrique au niveau des stations de pompage de Sidi Allouch et du puits profond de Sidi Allouch.

Selon la même source, la coupure d'électricité est prévue de 8h00 à 15h00, ce qui impactera directement la distribution de l'eau potable dans les zones concernées.