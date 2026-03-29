Tunisie: Sadok Mourali participe au Forum arabe de la jeunesse, de la paix et de la sécurité

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a pris part, ce samedi 28 mars 2026, à l'ouverture officielle des travaux du « Forum arabe de la jeunesse, de la paix et de la sécurité », organisé à Alger, à l'invitation de son homologue algérien.

À son arrivée dans la capitale algérienne, le ministre a été accueilli par Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, ainsi que par des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Ce forum, qui se tient les 28 et 29 mars, réunit plusieurs responsables et acteurs du secteur de la jeunesse autour des enjeux liés à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde arabe.

Cette rencontre constitue une opportunité importante pour renforcer les mécanismes de l'action arabe commune, enrichir le dialogue régional sur les questions de jeunesse et explorer de nouvelles perspectives de coopération, tant bilatérale que multilatérale, dans les domaines de la jeunesse, de la sécurité et du développement.