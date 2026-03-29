Tunisie: Tourisme tunisien dans le fracas du monde - Gagner sans l'avoir cherché...

Dans un monde traversé par les tensions et les incertitudes, les cartes du tourisme se redessinent à bas bruit.

Entre prudence des voyageurs et recomposition des flux, la Tunisie voit émerger une opportunité rare : celle de séduire autrement. Encore faut-il savoir capter ce moment fragile et le transformer en promesse durable.

La Presse -- Le conflit au Moyen-Orient ne se limite pas à un affrontement régional : il reconfigure en profondeur les flux économiques, les routes aériennes et les perceptions sécuritaires. Le monde ne se contente donc plus d'évoluer. Il se fracture. Dans ce contexte instable, certaines destinations perdent leur attractivité, quand d'autres, plus discrètes, voient leur position se renforcer presque mécaniquement.

La Tunisie appartient à cette seconde catégorie. Mais encore faut-il comprendre pourquoi, et surtout comment.

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Basculement silencieux

Car ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la simple hausse des arrivées touristiques. Il s'agit d'un basculement silencieux, d'un redéploiement des flux où le touriste, devenu prudent, privilégie la proximité, la stabilité et la visibilité. Autrement dit, il ne cherche plus seulement une destination, mais un refuge temporaire dans un monde incertain.

Dans cette nouvelle géographie du tourisme, la Méditerranée retrouve une centralité inattendue. Et la Tunisie, par sa position stratégique, bénéficie d'un avantage comparatif évident : accessibilité rapide depuis l'Europe, coûts maîtrisés, et image encore préservée d'un pays en dehors des zones de tension directe.

Savoir transformer le provisoire en durable

Pour la Tunisie, cet avantage repose sur un « effet de substitution » : les flux ne viennent pas nécessairement pour notre pays, mais parce qu'ils ne peuvent plus aller ailleurs. Et c'est là que réside toute la fragilité du moment. Car une destination choisie par défaut est une destination facilement abandonnée.

Dès lors, la question n'est plus de savoir si la Tunisie peut capter ces flux -- elle le peut déjà --, mais la vraie question est de savoir si elle est capable de transformer cette opportunité en avantage durable. Cela suppose une mutation rapide et assumée de son modèle touristique.

D'abord, sur le plan de l'offre, le touriste, qui renonce aux standards élevés de certaines destinations du Golfe, n'acceptera pas une prestation dégradée. La montée en gamme n'est plus une option marketing, mais une exigence structurelle.

Ensuite, sur le plan des infrastructures et de la connectivité : un pays accessible ne peut se permettre des défaillances logistiques ou numériques à répétition.

Enfin, et peut-être plus fondamentalement, sur le terrain du récit. Dans un univers saturé d'images et de perceptions, la Tunisie gagnerait à affirmer un positionnement clair : non pas celui d'une alternative à bas coût, mais celui d'une destination à la fois stable, riche de sa culture et stratégiquement située.

Ce point est essentiel. Car dans le tumulte géopolitique actuel, la stabilité devient une ressource rare donc préieuse.

L'impératif d'un saut qualitatif

Reste que cette fenêtre d'opportunité est, par nature, limitée dans le temps. Si la situation internationale se stabilise, les flux repartiront vers leurs destinations initiales. La Tunisie risque alors de retomber dans ses fragilités structurelles si elle n'a pas, entre-temps, consolidé ses acquis.

C'est pourquoi l'enjeu dépasse le tourisme. Il touche à la capacité du pays à lire son environnement, à anticiper les recompositions et à agir avec cohérence. En définitive, la Tunisie se trouve face à un choix classique mais décisif : subir les effets d'un désordre mondial ou en faire un levier de repositionnement stratégique. L'histoire montre que les nations qui réussissent ne sont pas celles qui évitent les crises, mais celles qui savent les transformer.

Encore faut-il en avoir la volonté et le sens du timing. Mais n'a-t-on pas dit un jour : celui qui veut aller loin n'a qu'à ménager sa monture ?