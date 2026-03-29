Tunisie: Qu'est-ce que le quinoa ?

Le quinoa est une pseudo-céréale, issue de la même famille botanique que la betterave, l'épinard et l'amarante. Depuis 5000 ans, elle est cultivée dans les pays sud-américains, plus précisément en Bolivie, au Pérou et à l'Equateur. «Au 15e siècle -JC, le quinoa représenta un aliment de base pour la population.

Mais du moment que les pays de l'Amérique Latine furent conquis par les Espagnols, ce produit fut concurrencé par les céréales qui furent introduites par les colonisateurs», souligne le Dr Manaâ. Et d'ajouter que le quinoa détient une certaine sacralité dans la culture latine.

S'agissant de ses vertus nutritionnelles, elles sont innombrables. Ce produit s'avère être recommandé aussi bien pour les diabétiques, les anémiques, les femmes enceintes et allaitantes mais aussi pour les enfants.

D'après les données fournies par le Dr Manaâ, le quinoa est une source importante de protéines végétales sans gluten, soit une teneur moyenne de 15% qui peut, éventuellement, atteindre les 20%.

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Il est, de surcroît riche en acides aminés essentiels, idéaux pour la bonne croissance des enfants. Cette pseudo-céréale est, également, riche en oméga 3 et 6 et en fibres. «Sa teneur en fer est quintuplée par rapport à la teneur des céréales.

D'autant plus qu'elle contient assez de magnésium pour être un aliment recommandée aux femmes enceintes et allaitantes», souligne-t-il.

Notant, en outre, que sa consommation donne un faible indice glycémique, ce qui la rend idéale pour les diabétiques. «Les feuilles du quinoa étaient utilisées comme remède cicatrisant», renchérit-il.

Il est utile de savoir que le quinoa est recouvert d'une enveloppe de saponine, qui est responsable de son goût amer. La farine obtenue de cet aliment n'est panifiable qu'après le recours à certaines astuces de transformation.

Dès les années 70, les pays européens ont commencé à s'intéresser à ce produit. L'année 2013 a été proclamée «année internationale du quinoa» par la FAO.

Depuis, les pays ne cachent plus leur intérêt pour la culture de ce produit à la fois bio, diététique et de grande valeur nutritionnelle.

* Source : www.wikipedia.org