Tunisie: Equipe de Tunisie - Ce dimanche, Baptême du feu de Sabri Lamouchi - Asseoir un nouveau style de jeu

Face à Haiti, le nouveau sélectionneur de l'équipe de Tunisie, Sabri Lamouchi, ouvre ce dimanche, à Toronto, sa campagne de rencontres amicales pour la préparation du Mondial américain.

La Presse -- On attend donc de Sabri Lamouchi un changement de couleurs et un visage neuf de l'équipe de Tunisie. Le sélectionneur national entame avec les deux matches en amical contre Haïti et le Canada sa mission de nouveau timonier des Aigles de Carthage.

Certes, on n'exigera pas de lui une métamorphose rapide et radicale du jeu de l'équipe, ni deux matches parfaits avec un groupe qui n'est pas encore au complet et qui aura encore besoin d'être plus peaufiné, mais on souhaite déceler dans ces deux sorties les premières prémices d'un édifice en train de se reconstruire et de se remodeler.

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Outre l'absence dans ce stage d'une semaine au Canada et dans ces deux matches-tests de deux piliers de la colonne vertébrale de l'équipe parmi les joueurs expatriés (Montasser Talbi et Hannibal Mejbri), des joueurs locaux de bon calibre ne figurent pas dans cette première liste des 30 (le gardien Béchir Ben Saïd, Houssem Tka et Hamza Jelassi, principaux auteurs du grand quart de finale de l'Espérance contre Al-Ahly en Ligue des champions) et méritent leur chance de briguer une place dans la prochaine liste définitive des 26 qui sera établie à l'issue du dernier rassemblement du mois de juin avant l'entrée en lice dans la Coupe du monde. Autant dire qu'il faudra attendre les derniers arbitrages dans les choix pour bien se fixer sur le projet, les principes et la philosophie de jeu de Sabri Lamouchi avec la sélection.

Faire le tri parmi les nouveaux venus

Le premier objectif de ce premier match contre Haïti avec l'effectif disponible sera de mettre à l'épreuve les nouveaux appelés en sélection en leur donnant un temps de jeu suffisant pour trouver les bons leviers de chacun d'entre eux et tester sa capacité à être un élément moteur du dispositif à mettre en place.

Les Khalil Ayari, Louay Ben Farhat, Rani Khedira, Anis Saidi et Ryan Loumi sont des valeurs sûres et confirmées avec leurs qualités individuelles intrinsèques, mais il faudra les mettre et les voir à l'oeuvre pour les faire évoluer dans leur meilleur registre afin qu'ils puissent s'intégrer comme rouages-clés de la stratégie collective du jeu et donner le plus au niveau fraîcheur et sang neuf.

Il en sera autrement pour les Ghaith Zâalouni, Mohamed Amine Ben Hamida, Moez Neffati, Alâa Ghram, Adem Arous, Raed Chikhaoui et Omar Ben Ali qui devront eux se distinguer pour convaincre en vue d'arracher une place dans le groupe qui ira en phase finale.

Ce match test contre Haïti sera une occasion pour nous livrer aussi un premier et petit aperçu sur le cachet et l'identité de jeu que Sabri Lamouchi entend donner à la sélection.

Le technicien tunisien doit refléter dans cette première sortie son profil de manager innovateur, capable de faire les choses en grand et de répondre aux attentes de voir l'équipe de Tunisie adopter un autre style de jeu, avec une approche plus incitative et pas uniquement directive.

On ne doit plus continuer à se contenter d'être bons défensivement, mais on doit travailler plus pour être aussi créatifs et spectaculaires dans la construction et le jeu d'attaque.

C'est sur ce plan que Sabri Lamouchi sera le plus attendu et jugé. La discipline dans le jeu, l'énergie, la fraîcheur physique, la solidité mentale sont des atouts à conserver et des arguments à ne pas cesser de déployer, mais le brin d'audace dans le jeu offensif est aussi une nécessité s'il n'est pas une priorité.

Une campagne de rencontres amicales réussie est un bon indicateur pour le sélectionneur national qui lui fera percevoir qu'il a commencé à trouver la bonne recette.

Elle est aussi un bon tremplin pour la confiance au sein du groupe. Il faudra donc commencer par amorcer le déclic contre Haïti et enchaîner dans le deuxième match contre le Canada, en attendant de croiser l'Autriche et la Belgique, respectivement le 1er et le 6 juin.