Tunisie: Emploi - 1000 opportunités offertes lors du premier « Village Corp »

Le Centre « CORP », relevant de la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce a annoncé samedi à la clôture de la première édition du salon de l'emploi « Village Corp », que 1000 opportunités d'emploi ont été proposées aux jeunes.

Bien plus qu'un salon de recrutement, le centre « Corp village » se positionne comme un véritable Hub interactif conçu pour répondre aux besoins d'emploi tant en Tunisie qu'à l'échelle internationale, en facilitant la mise en relation directe entre les candidats et les recruteurs parmi les entreprises, selon un communiqué publié par le centre.

Le salon a connu une large participation des demandeurs d'emploi, avec la présence de 52 entreprises tunisiennes et allemandes, dont 10 entreprises spécialement venues d'Allemagne pour procéder à des recrutements directs, outre la participation de plusieurs intervenants dans le domaine de l'emploi, qui ont présenté des programmes d'accompagnement et d'insertion professionnelle destinés aux jeunes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs espaces ont été aménagés dédiés au recrutement et aux rencontres directes entre candidats, entreprises et organisations et l'échange de CV, aux séminaires sur les enjeux du marché de l'emploi et aux ateliers sur les compétences personnelles, animés par des spécialistes afin de préparer les jeunes à la vie professionnelle.