Cote d'Ivoire: Concours direct d'entrée dans les écoles de gendarmerie - Les inscriptions démarrent le 30 mars

Les inscriptions pour le concours direct d'entrée dans les écoles de gendarmerie se dérouleront du lundi 30 mars au dimanche 19 avril 2026, exclusivement en ligne sur la plateforme du ministère de la Défense : https://defense.ciconcours.net. L'information a été donnée par le vice-Premier, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, via un communiqué.

Ce concours s'adresse aux jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 25 ans au 31 décembre 2026 et titulaires du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) ou d'un diplôme équivalent.

Les épreuves d'admissibilité sont prévues pour le dimanche 3 mai 2026. La visite médicale se fera du mardi 26 mai au mardi 16 juin 2026. Le dépôt des dossiers de candidature et la prise de vue se dérouleront du lundi 6 au mardi 14 juillet 2026.

Quant aux épreuves sportives et pratiques, elles se tiendront du mardi 7 au jeudi 16 juillet 2026.

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Pour avoir des informations complémentaires, précise le communiqué, les candidats sont invités à se rendre à la Direction des ressources humaines (Drh) du ministère de la Défense, au Bureau recrutement chancellerie du commandement supérieur de la gendarmerie nationale, ou sur la plateforme officielle des concours ou consulter la plateforme officielle des concours du ministère de la Défense : Suivre la chaîne RCI - Guichet unique des concours militaires sur WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029VbBzz8t2kNFhf3rnQq08. Ou encore appeler les numéros suivants : 05 00 77 00 00 / 05 00 83 00 00