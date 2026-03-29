Cote d'Ivoire: Mines, Pétrole et Energie - Mamadou Sangafowa-Coulibaly échange avec ses homologues algériens

Ce samedi 28 mars 2026 est une journée chargée pour le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, en visite bilatérale en Algérie, depuis le vendredi 27 mars 2026. Première étape, une audience avec son homologue algérien.

La rencontre a eu lieu au ministère des Mines et des Hydrocarbures (Val d'Hydra, Tour B, Ben Akoun), avec M. Mohamed Arkab et Mme Karima Bakir Tafer, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat, Ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargé des Mines.

Cette audience s'est soldée par la signature d'un Protocole d'Accord de Coopération entre les deux pays.

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie etait accompagné d'une forte délégation composée de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Algérie, Voho Sahi ; les conseillers du ministre Ambroise Kouassi Niamien, Augustin Yapoidoun Akou ; le directeur général des Hydrocarbures, Esse Kouamé Bienvenu ; le directeur général de la Sir, Tiotioho Soro ; la directrice générale de Petroci Holding, Fatou Sanogo ; N'Guessan Filbert, directeur de la Recherche et de l'exploitation minière industrielle, et quelques proches collaborateurs.