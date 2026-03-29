Cote d'Ivoire: Gouvernance du secteur de la pêche - L'Ismi et ses partenaires mutualisent leurs forces

L'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec ses partenaires du projet Wasop, le 24 mars, dans ses locaux à Yopougon.

L'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) a procédé, le mardi 24 mars 2026, dans ses locaux à Yopougon, à la signature d'un mémorandum d'entente stratégique avec ses partenaires du projet Wasop (West African Sustainable Ocean Project). Il s'agit de l'Agence européenne de contrôle des pêches (Efca), du Comité des pêches du Centre-Ouest du golfe de Guinée (Cpco) et de la Commission sous-régionale des pêches (Csrp).

Ce partenariat permet à l'Ismi et à ses partenaires de mutualiser leurs moyens logistiques, ainsi que leurs ressources humaines et pédagogiques, pour une meilleure gouvernance du secteur de la pêche en Afrique de l'Ouest. Ce, à travers notamment la mise en oeuvre efficace d'initiatives de renforcement des capacités en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches dans cette région, fortement affectée par la menace croissante de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Inn).

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L'Ismi était représenté, à l'occasion, par son directeur, le colonel Aké Lazare Abé ; l'Agence européenne de contrôle des pêches, par sa directrice exécutive, Susan Steel ; et le Comité des pêches du Centre-Ouest du golfe de Guinée, par son secrétaire général, Gaston Djihonto.

Financé par l'Union européenne sur une période de cinq ans, le projet Wasop a pour objectif de promouvoir l'exploitation responsable des ressources marines et côtières, de soutenir le développement d'une économie bleue durable et inclusive en Afrique de l'Ouest et de protéger les écosystèmes marins.

La signature de ce mémorandum d'entente a coïncidé avec l'ouverture d'un atelier régional consacré à l'analyse des risques liés aux pêches, un outil stratégique pour optimiser des moyens de contrôle souvent limités et mieux cibler les interventions face aux navires de pêche illicite.