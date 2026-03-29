Cote d'Ivoire: Financement - Cinq nouvelles solutions pour aider les entreprises et particuliers

Alios Finance Côte d'Ivoire a dévoilé, le 27 mars 2026, à Abidjan, cinq solutions de financement destinées aux entreprises et aux particuliers, au cours d'un point de presse organisé à son siège. À travers cette gamme, l'institution entend mieux répondre aux besoins évolutifs du marché.

Ces cinq nouvelles solutions de financement, destinées à élargir l'accès au crédit et à l'équipement pour les entreprises comme pour les particuliers, viennent compléter les produits déjà proposés par l'institution.

Elles visent à renforcer sa présence sur plusieurs segments, notamment le financement des Petites et moyennes entreprises (Pme), l'accompagnement des partenaires commerciaux, ainsi que la prise en compte de certains besoins personnels ou familiaux.

Parmi les solutions mises en avant, la caution de soumission vise à faciliter l'accès des Pme aux appels d'offres, en leur permettant de disposer de garanties financières généralement exigées dans les procédures de passation de marchés. Ce mécanisme répond à une difficulté fréquemment rencontrée par de nombreuses petites entreprises, souvent limitées dans leur accès aux garanties classiques malgré leur capacité opérationnelle.

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Dans le même temps, l'institution a également élargi son offre aux besoins des ménages à travers un prêt particulier, conçu pour financer des dépenses liées notamment à l'éducation, au logement ou à d'autres charges ponctuelles.

Au-delà de l'introduction de nouveaux produits, cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification de l'offre et d'adaptation aux réalités du marché. Les responsables de l'institution ont mis en avant la nécessité de proposer des solutions plus ciblées, plus souples et davantage alignées sur les besoins réels des clients.

Avec cette nouvelle gamme, l'institution cherche ainsi à consolider son positionnement sur le marché ivoirien du financement, en élargissant son champ d'intervention au profit d'une clientèle plus diversifiée, composée à la fois d'entreprises et de particuliers.