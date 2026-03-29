Cote d'Ivoire: Fête des ignames à Niablé - Tradition, unité et attractivité touristique au coeur de la célébration

La richesse des traditions ivoiriennes continue de s'affirmer comme un pilier essentiel de la cohésion sociale et un levier stratégique de valorisation touristique.

C'est dans cet esprit que s'est tenue, ce vendredi 27 mars 2026, la traditionnelle Fête des ignames à Niablé, dans l'est de la Côte d'Ivoire, une célébration emblématique du patrimoine culturel national.

Placée sous l'autorité coutumière de Nanan Kouakou Koua Le Patient III, chef de canton de Niablé, cette fête annuelle a, une fois de plus, rassemblé les populations autour de valeurs ancestrales profondément enracinées. Moment hautement symbolique, la Fête des ignames marque la fin des récoltes et donne le coup d'envoi à la consommation de la nouvelle igname, aliment central dans de nombreuses communautés ivoiriennes.

Au-delà de son caractère agricole, cette célébration revêt une dimension spirituelle et sociale majeure. Elle constitue un temps de purification, de reconnaissance envers les ancêtres et de renforcement des liens entre les membres de la communauté. Véritable creuset de transmission des valeurs, elle participe également à la consolidation du vivre-ensemble et à la promotion de l'identité culturelle ivoirienne.

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L'édition 2026 a été particulièrement marquée par la présence de la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Sa participation a été couronnée par un geste hautement symbolique : originaire du pays Bété, elle a été intronisée princesse chez les Agnis. Une distinction qui illustre, avec éloquence, la fraternité et l'unité entre les différentes communautés de Côte d'Ivoire.

Cet acte fort témoigne de la vitalité du dialogue interculturel et de la volonté des autorités de promouvoir la cohésion nationale à travers les traditions. Il met également en lumière le rôle des chefferies traditionnelles dans la consolidation de la paix sociale et du vivre-ensemble.

Par ailleurs, la Fête des ignames s'impose de plus en plus comme un atout touristique majeur. En valorisant les richesses culturelles locales, elle contribue à positionner la Côte d'Ivoire comme une destination attractive, où traditions et modernité se conjuguent harmonieusement.

Niablé a ainsi démontré, une fois encore, toute l'authenticité et la diversité du patrimoine ivoirien. À travers cette célébration, c'est toute une nation qui réaffirme son attachement à ses racines, tout en les inscrivant dans une dynamique de développement durable et de rayonnement international.