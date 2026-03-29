Cote d'Ivoire: Appui à l'écosystème des start-up - Mamadou Touré lance l'édition 2026 avec des ambitions renforcées

Une mobilisation nationale pour l'entrepreneuriat des jeunes.

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a procédé le 28 mars 2026, à la Maison de l'Entreprise (Cgeci) au Plateau, au lancement de l'édition 2026 du Programme d'appui à l'écosystème des start-up en Côte d'Ivoire.

Initiée par la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire, (Cdc-CI Capital) en collaboration avec l'Agence Emploi Jeunes, la cérémonie a réuni près de 300 acteurs issus des secteurs public et privé, du monde universitaire et de l'écosystème entrepreneurial. Mis en oeuvre dans le cadre du projet des Chaines de valeur Compétitives pour l'Emploi et la Transformation économique (Pccet), ce programme vise à stimuler l'innovation, favoriser l'emploi des jeunes et soutenir l'émergence de start-up compétitives. L'édition précédente affiche des résultats significatifs : plus de 4 000 étudiants mobilisés, 1 300 jeunes formés et 118 start-up accompagnées. Treize structures d'appui ont également été renforcées, avec des opportunités d'immersion à l'international pour plusieurs bénéficiaires.

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Pour Mamadou Touré, ces performances confirment la pertinence du dispositif. « Le Gouvernement fait de l'entrepreneuriat des jeunes un levier central de transformation économique », a-t-il souligné, saluant la qualité des projets portés par la jeunesse ivoirienne.

La nouvelle édition entend franchir un cap. Plus de 2 000 étudiants seront formés à travers le Design Sprint universitaire, tandis que la caravane « Campus Startups » ambitionne de sensibiliser plus de 15 000 étudiants à travers le pays. Le programme prévoit également l'accélération de 150 start-up et le déploiement d'un dispositif médiatique, avec deux émissions dédiées à la promotion des jeunes entrepreneurs.

Le directeur général de Cdc-CI Capital, Arthur Coulibaly, a insisté sur cette montée en puissance : « Nous renforçons notre capacité à structurer, financer et accompagner les start-up, tout en leur offrant une visibilité internationale».

Le ministre Mamadou Touré a mis en avant le rôle clé de Cdc-CI Capital dans l'encadrement des jeunes entrepreneurs, à travers des mécanismes de formation, de suivi et de financement adaptés. Il a également appelé au renforcement des synergies avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour rapprocher les étudiants des réalités du marché. Les axes prioritaires de cette édition portent notamment sur la souveraineté alimentaire et l'innovation sociale, considérées comme des leviers essentiels de développement.

Les intervenants ont exhorté les jeunes à saisir les opportunités offertes. L'Administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, Jean-Louis Kouadio a rappelé que « l'accompagnement et le financement sont indispensables pour transformer les idées en entreprises viables ». En clôture, Mamadou Touré a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir durablement l'entrepreneuriat. Une ambition claire : bâtir un écosystème plus inclusif, performant et créateur d'emplois pour la jeunesse ivoirienne.