Cote d'Ivoire: Gouvernance d'entreprise - La 3e cohorte du Programme CAER au bénéfice des administrateurs de sociétés lancée

Le Chen Institut africain de gestion des entreprises (Ciage), pôle de formation du Chen Group fondé par Michelle Beugré, a procédé, en partenariat avec l'Essec Business School, au lancement officiel de la troisième cohorte du Certificat des administrateurs des entreprises responsables (Caer).

Ce programme d'excellence est dédié à la transformation et au renforcement des pratiques de gouvernance au sein des organisations africaines.

La deuxième journée des travaux s'est tenue le vendredi 27 mars 2026, à l'immeuble Plaza Tower, à Abidjan-Plateau, en présence de dirigeants, d'administrateurs et de cadres supérieurs issus de divers secteurs stratégiques.

Destiné à un public trié sur le volet, le Caer a pour ambition de consolider les capacités stratégiques des décideurs, dans un environnement caractérisé par des exigences accrues en matière de transparence, de redevabilité et de création de valeur durable.

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Conçu comme une plateforme d'échanges entre pairs, il allie ancrage africain et ouverture internationale. Le programme, dispensé en partie à Abidjan, se clôturera par une session de certification finale prévue le 26 juin 2026 sur le campus de l'Essec à Paris.

Michelle Beugré, fondatrice et gérante du Chen Group et du Ciage, a rappelé que l'objectif majeur de cette initiative est de professionnaliser la fonction d'administrateur, afin d'en faire des acteurs clés du changement, capables d'accompagner les entreprises face aux mutations contemporaines.

Elle a également souligné la richesse de la cohorte, marquée par la diversité des participants : présidents de conseils d'administration, administrateurs en exercice et dirigeants de haut niveau, issus notamment de grandes entreprises privées et de plusieurs institutions financières.

Le programme aborde des thématiques essentielles telles que la responsabilité des mandataires sociaux, l'analyse financière, la création de valeur, la cybersécurité, la géopolitique et la réglementation bancaire. Les enseignements sont assurés par des experts de renom, sous la direction académique de Viviane de Beaufort, professeure à l'Essec Business School.

Coordinateur du programme, Yves Aguiton a indiqué que la formation vise à doter les participants de compétences approfondies dans les domaines juridique, financier, technique et stratégique, afin qu'ils puissent soutenir efficacement la croissance de leurs organisations et répondre aux attentes de leurs partenaires.

L'admission repose sur des critères sélectifs, incluant un niveau élevé d'expérience et de responsabilités, la sélection étant supervisée par la direction pédagogique de l'Essec. Pour cette promotion, treize candidats ont été retenus contre seize lors de la cohorte précédente.

Parmi les participants, Lydie Ahoussy, présidente du conseil d'administration de Bsic Sénégal, a insisté sur l'importance du renforcement des capacités des administrateurs dans un contexte économique de plus en plus complexe. Elle a rappelé que le conseil d'administration constitue désormais un organe stratégique, non seulement garant du contrôle, mais également chargé d'orienter les décisions et de porter la vision des entreprises.

À travers le Caer, le Ciage et l'Essec Business School ambitionnent de contribuer à l'édification d'une gouvernance africaine d'excellence, apte à répondre aux impératifs de performance, de conformité et de durabilité, tout en formant une nouvelle génération de dirigeants engagés dans la transformation structurelle des économies du continent.

Jacob Kouakou (stagiaire)