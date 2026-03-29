Cote d'Ivoire: Concours administratifs 2026 - Voici le calendrier de prise de vue

Les opérations de prise de vue pour les concours administratifs session 2026 se feront selon un calendrier bien établi, annonce le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, dans un communiqué en date du 24 mars 2026.

Pour les candidats de la ville d'Abidjan, cette opération a démarré le jeudi 26 mars pour s'achever le vendredi 8 mai 2026, au lycée professionnel sectoriel Agro-industriel et maintenance de Yopougon ; à l'Ecole de police d'Abidjan et à l'Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic).

A l'intérieur du pays, cette opération se fera dans les directions régionales de la Fonction publique d'Abengourou, de Bondoukou, de Bouaké, de Daloa, de Gagnoa, de Korhogo, de Man, de San Pedro et de Yamoussoukro, du mardi 7 avril au vendredi 8 mai 2026.

Par ailleurs, les candidats sont invités, à l'inscription, à choisir leur site de prise de vue et de s'y présenter munis de leur fiche d'inscription à imprimer via leur espace candidat en un exemplaire.

Pour des informations complémentaires, ils peuvent appeler aux 01 50 41 22 96/01 41 41 30 09/05 95 18 80 35.