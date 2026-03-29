Cote d'Ivoire: Douanes / Pertes financières - L'Office ivoirien des chargeurs forme 28 opérateurs économiques

Les 25 et 26 mars 2026, à Abidjan-Plateau, l'Office ivoirien des chargeurs (Oic) a formé des opérateurs économiques aux lois qui encadrent les importations et les exportations, afin de réduire les contentieux et autres pertes financières.

La session s'est achevée par la remise de certificats et d'outils pratiques aux 28 auditeurs. Une autre formation est prévue les 9 et 10 avril 2026.

« Nous avons un programme de huit formations que nous offrons aux opérateurs économiques sur le commerce international, les tarifs douaniers (taxes sur les marchandises) et le transit (transport des produits). Cette session est la première de l'année », explique Nelly Christiane Rolland, directrice de l'assistance aux chargeurs et de la coordination du secteur logistique à l'Oic.

Avant d'alerter : « Des entreprises qui ne maîtrisent pas le dédouanement (procédure pour faire entrer ou sortir une marchandise) encourent d'énormes pertes et des contentieux (litiges avec les douanes). Au-delà, c'est leur pérennité qui est en jeu. Cette formation est utile pour limiter les erreurs et mieux gérer les opérations d'import-export. »

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Quant au colonel Benoît Lobognon, chef du Bureau de la législation et du contentieux des Douanes ivoiriennes, consultant à cette formation, il a insisté sur l'essentiel. « Il faut maîtriser les procédures, les règles d'évaluation (méthodes pour fixer la valeur des marchandises) et la détermination des positions tarifaires (catégories de produits pour appliquer les taxes). Il faut aussi connaître les règles d'origine. »

Pour les participants, l'impact est immédiat. « Nous sommes souvent soumis à des pénalités (amendes) et à des redressements (paiements supplémentaires) faute de maîtrise de certaines règles », confie N'Goran Anselme, responsable logistique à Atlantic Cocoa Corporation Côte d'Ivoire (Acc-CI).

« Nous allons mieux structurer nos services et réduire les coûts logistiques (dépenses liées au transport et à la gestion des marchandises) », promet-il.