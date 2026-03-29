Afrique de l'Est: L'Éthiopie exemplaire dans la gestion intégrée de la migration, selon l'OIM

Addis-Abeba — L'approche globale de l'Éthiopie pour la gestion de la migration, qui coordonne l'ensemble des questions migratoires à l'échelle nationale, est considérée comme une pratique exemplaire, a déclaré Nlabu Sascha Patrick, chef des programmes de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Éthiopie.

Dans un entretien exclusif avec l'Agence de presse éthiopienne (ENA), il a précisé que cette expérience est également partagée avec d'autres pays, l'Éthiopie étant un acteur majeur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM).

La stratégie nationale 2025-2029, élaborée en étroite collaboration avec le gouvernement, vise une réponse globale aux priorités du pays.

Ses trois objectifs stratégiques sont : sauver des vies et protéger les personnes en déplacement, trouver des solutions durables aux déplacements forcés et faciliter les voies de migration régulières.

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Patrick a souligné que ces objectifs convergent pour protéger les migrants, les communautés déplacées et les citoyens éthiopiens, en plaçant les droits humains au coeur de chaque initiative.

Le système d'identité numérique Fayda, qui révolutionne l'accès transfrontalier, constitue une avancée majeure.

« Il garantit une identité légale aux communautés frontalières et aux autres ressortissants, facilitant ainsi le commerce transfrontalier et la conformité à la législation », a expliqué Patrick.

Cette innovation permet non seulement aux commerçants éthiopiens et voisins de régulariser leurs activités, mais contribue également aux recettes nationales.

Le chef des programmes de l'OIM a également mis en lumière l'architecture de coordination pangouvernementale, notamment le Conseil national des migrations, présidé par le vice-Premier ministre, et la Coalition nationale de partenariat.

« L'Éthiopie adopte une approche pangouvernementale pour coordonner toutes les questions liées à la migration, ce qui en fait un modèle à suivre », a conclu Patrick.