Afrique de l'Est: L'Éthiopie et les États-Unis renforcent des échanges commerciaux et coopération économique.

28 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et les États-Unis ont mené des discussions constructives visant à développer leurs échanges bilatéraux et à améliorer leur balance commerciale, renforçant ainsi une coopération économique de longue date, a déclaré le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe.

Dans un message publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le ministre a précisé que la délégation éthiopienne, présente à Yaoundé au Cameroun, s'était entretenue avec Joseph Barloon, ambassadeur et représentant permanent des États-Unis auprès de l'OMC, ainsi que représentant adjoint au commerce des États-Unis.

Il a indiqué que les échanges commerciaux entre les deux pays ont poursuivi leur croissance, atteignant environ 1,5 milliard de dollars en 2024, et que les discussions ont porté sur les moyens de les développer davantage tout en améliorant la balance commerciale.

« L'Éthiopie attache une grande importance à cette relation et voit un potentiel considérable pour approfondir la coopération, en particulier dans le commerce et l'investissement », a déclaré M. Kassahun.

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Le ministre a également rappelé l'engagement de l'Éthiopie à finaliser rapidement son adhésion à l'OMC et a souligné l'accord trouvé pour accélérer les négociations bilatérales d'accès au marché.

Les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et les États-Unis s'appuient sur plus de 120 ans de respect mutuel, d'intérêts communs et de coopération économique.

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