Ethiopie: Les prochaines élections servent comme levier pour renforcer le multipartisme, selon les responsables politiques.

Addis-Abeba — Les responsables des partis politiques en lice ont affirmé que les prochaines élections générales représentent une occasion déterminante d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'édification d'un système multipartite solide, fondé sur une concurrence démocratique.

L'inscription des électeurs pour les 7e élections générales, prévues le 1er juin 2026, est en cours depuis le 6 mars 2026.

Les dirigeants politiques ont indiqué qu'ils se préparent activement à ce scrutin en proposant à la population des programmes alternatifs, dans le but de gagner leur confiance et leurs suffrages.

Ils ont également souligné que ces élections constituent une opportunité de renforcer une culture politique pluraliste en Éthiopie, basée sur une compétition démocratique saine.

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Le secrétaire général de l'organisation « Citoyens éthiopiens pour la justice sociale » (Ezema), Wasihun Tesfaye, a déclaré que le système multipartite du pays offre une base importante pour le développement d'une culture démocratique.

Il a ajouté qu'Ezema contribue de manière constructive à la mise en place d'un environnement favorable à une concurrence politique équitable.

Il a notamment cité l'exemple de la récente assemblée générale du parti, qui a permis l'élection démocratique de ses dirigeants, soulignant ainsi l'importance de la démocratie interne.

De son côté, le président de l'Union démocratique éthiopienne, Gebru Berhe, a salué les efforts du gouvernement pour instaurer un climat politique propice.

Il a également mis en avant le rôle du Conseil conjoint des partis politiques dans la mise en place d'un mécanisme efficace de soutien et de régulation entre les partis.

Il a ajouté que son parti contribue activement au renforcement du multipartisme en consolidant une culture de compétition électorale.

Le vice-président de l'Assemblée nationale d'Agew, Fitihalew Abay, a pour sa part affirmé que la Commission électorale nationale a instauré un cadre favorable à la tenue d'élections libres, équitables et transparentes.

Il a précisé que la Coalition des partis pour la paix en Éthiopie participe activement au scrutin en présentant des candidats à la Chambre des représentants du peuple ainsi qu'aux conseils régionaux, tout en diffusant son programme via les médias.

Enfin, il a appelé les citoyens à prendre part activement au processus électoral en votant pour le parti de leur choix.