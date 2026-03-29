Afrique de l'Est: L'Éthiopie renforce ses démarches pour récupérer son patrimoine culturel spolié

Addis-Abeba — L'autorite éthiopienne du patrimoine a réaffirmé sa détermination à intensifier les efforts visant à rapatrier les biens culturels éthiopiens emportés à l'étranger.

Lors d'une cérémonie officielle, le directeur général Abebaw Ayalew a souligné l'engagement du pays en faveur de la restitution de son patrimoine historique.

À cette occasion, un ornement capillaire en or, connu sous le nom de « Woleba », ayant appartenu à l'impératrice Tiruwork Wube, épouse de l'empereur Tewodros II, a été officiellement remis aux autorités.

Cet objet précieux avait été pillé à Maqdala lors de la Battle of Maqdala, il y a plus de 150 ans.

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Des représentants de l'Association des patriotes éthiopiens ainsi que d'autres personnalités ont assisté à la cérémonie.

Selon Abebaw Ayalew, des avancées significatives ont été réalisées ces dernières années dans la restitution des biens culturels.

Plus de 72 objets ont ainsi été récupérés grâce à des retours volontaires, à la coopération internationale et à des négociations diplomatiques, permettant leur exposition au public national et international.

Il a également indiqué que les travaux d'aménagement d'un espace dédié à l'exposition de ces objets rapatriés devraient être achevés prochainement.

Malgré ces progrès, de nombreux artefacts éthiopiens restent encore à l'étranger. Le responsable a donc insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration avec les partenaires internationaux.

Dans cette optique, les autorités entendent intensifier les efforts de catalogage, d'enregistrement et de numérisation des objets afin de faciliter leur restitution.

De son côté, Alula Pankhurst, membre du conseil du Comité du patrimoine éthiopien, a rappelé que l'ornement en or avait été pillé en 1868 avant de réapparaître lors d'une vente aux enchères à Rome, finalement interrompue.

Il a salué la coopération étroite entre l'EHA, le Fonds du patrimoine éthiopien et leurs partenaires, qui a permis le retour de cette pièce historique.

Enfin, le président de l'Association des patriotes éthiopiens, Lij Daniel Jote, a appelé à une mobilisation collective pour accélérer la restitution du patrimoine national, soulignant son importance dans la transmission de l'histoire aux générations futures.