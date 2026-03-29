Afrique de l'Est: Le Bangladesh veut consolider sa coopération avec l'Éthiopie dans un contexte de relations en plein essor.

Addis-Abeba — Le Bangladesh a exprimé sa volonté de renforcer davantage sa coopération bilatérale avec l'Éthiopie, mettant en avant l'intensification des relations diplomatiques, économiques et humaines entre les deux pays.

S'exprimant lors d'une cérémonie marquant la fête nationale et l'indépendance du Bangladesh à Addis-Abeba, l'ambassadeur Sitwat Nayeem a réaffirmé l'engagement de son pays à approfondir ce partenariat.

Rappelant les liens historiques, il a souligné que l'Éthiopie figurait parmi les premiers pays africains à reconnaître le Bangladesh après son indépendance en 1971, témoignant d'un soutien précieux à un moment déterminant.

Selon lui, les relations bilatérales ont franchi une nouvelle étape en 2016 avec l'ouverture de l'ambassade résidente du Bangladesh à Addis-Abeba.

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L'ambassadeur a également mis en avant les récents progrès économiques, notamment l'organisation du Salon commercial et du Sommet d'affaires Afrique-Bangladesh, qui ont permis de renforcer les échanges dans des secteurs tels que le jute, le cuir et les technologies de l'information.

Il a par ailleurs salué le lancement d'une liaison aérienne directe par Ethiopian Airlines vers Dacca, estimant qu'elle favorise les échanges commerciaux, le tourisme et les relations entre les populations des deux pays.

Évoquant les enjeux mondiaux, Sitwat Nayeem a insisté sur la vulnérabilité commune des deux nations face au changement climatique, appelant à une action internationale coordonnée et à la justice climatique.

Du côté éthiopien, Dewano Kedir, directeur général en charge des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et du Pacifique, a réaffirmé l'engagement d'Addis-Abeba à consolider les relations bilatérales dans un esprit de bénéfice mutuel.

Il a rappelé que les relations entre les deux pays remontent à 1975 et se sont progressivement étendues à des cadres multilatéraux tels que les Nations Unies, le Groupe des 77, le Mouvement des non-alignés et la coopération Sud-Sud.

Dewano Kedir a également souligné l'intérêt de l'Éthiopie pour un partenariat économique plus approfondi, mettant en avant l'expertise du Bangladesh dans les secteurs du textile et de l'habillement.

Enfin, il a lancé un appel aux investisseurs bangladais pour qu'ils saisissent les opportunités offertes par les réformes économiques en cours en Éthiopie et participent au renforcement des échanges entre les deux pays.