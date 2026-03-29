Ethiopie: Les semences améliorées stimulent fortement la productivité agricole Institut éthiopien de recherche agricole

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien de recherche agricole a annoncé que la mise à disposition de semences améliorées contribue de manière significative à l'augmentation des rendements agricoles en Éthiopie.

Le directeur général de l'institut, Nigussie Dechassa, a mis en avant le rôle déterminant de l'EIAR dans l'amélioration de la productivité, notamment à travers le développement et la diffusion de variétés hybrides performantes.

Dans un entretien accordé à ENA, il a précisé que les recherches portent sur des cultures stratégiques telles que le maïs, le blé, l'orge, la pomme de terre et le café, avec pour objectif de produire des variétés à haut rendement et de meilleure qualité.

Selon Nigussie Dechassa, ces semences ont permis d'accroître considérablement les rendements à l'hectare.

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Il a notamment cité le cas du maïs, dont la production est passée d'environ 45 quintaux à 80-90 quintaux par hectare grâce aux variétés améliorées.

Des progrès similaires ont été observés pour le blé : les variétés développées par l'institut ont permis d'atteindre une production moyenne de 36 quintaux par hectare, avec des pics allant jusqu'à 80 quintaux, contre 14 à 15 quintaux il y a deux décennies.

L'institut a également mis au point une douzaine de variétés d'orge hybrides, contribuant à répondre à la demande nationale en malt et à réduire la dépendance aux importations.

Dans le cas de la pomme de terre, environ 45 nouvelles variétés ont été introduites, permettant presque de doubler les rendements moyens, passés de 120 à 230 quintaux par hectare.

Enfin, Nigussie Dechassa a souligné que la pomme de terre, à l'instar d'autres cultures vivrières essentielles, joue un rôle clé dans le renforcement de la sécurité alimentaire du pays.