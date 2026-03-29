Ile Maurice: «Personne n'est plus grand que le choix des militants»

Tous les regards étaient tournés vers l'hôtel Hennessy, à Ébène, hier à 17 h, où le comité central du Mouvement militant mauricien (MMM) se réunissait dans un climat chargé. À la veille du rassemblement annoncé par Paul Bérenger, cette rencontre s'annonçait cruciale, tant pour l'avenir du parti que pour la stabilité de ses instances internes.

Dès les abords de l'établissement, une présence policière était visible. Une mesure de précaution directement liée aux incidents survenus lors du dernier Bureau politique tenu à Rose-Hill, qui s'était soldé par des altercations entre militants et certains membres du parti. Cette fois, tout avait été mis en oeuvre pour éviter tout débordement.

La réunion a débuté par une séance avec les conseillers municipaux du MMM. Dans une atmosphère plus posée, les échanges ont porté sur la ligne politique à adopter dans un contexte de tensions internes. À l'issue de cette première partie, une photo de famille a été organisée, symbole d'une volonté affichée d'unité.

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Un élément visuel a particulièrement retenu l'attention : une bannière mauve, couleur emblématique du MMM, portant l'inscription «MMM : Le respect des instances est la première de nos valeurs». Un message fort, dans un moment où la question du respect des structures internes est au coeur des débats. La presse a ensuite été invitée à entrer brièvement dans la salle pour immortaliser ce moment, avant d'être priée de se retirer afin de laisser place aux délibérations.

🔴 Un vote sans équivoque

La deuxième partie de la rencontre a été consacrée aux votes, point central de cette réunion. Sur les 67 membres du comité central ayant droit de vote, 51 étaient présents, soit un taux de participation de 76 %.

La motion principale, présentée par le ministre Aadil Ameer Meea, portait sur le maintien du MMM au sein du gouvernement. Le résultat est sans appel : sur 51 bulletins, 49 voix se sont prononcées en faveur de la motion, contre seulement 2 voix contre. À l'annonce des résultats, un soupir de soulagement a traversé la salle, rapidement suivi par des applaudissements. Une réaction révélatrice de la tension qui précédait ce vote décisif. Dans la foulée, une autre motion, présentée par Ajay Gunness, visant à convoquer une assemblée des délégués, a été adoptée à l'unanimité. Celle-ci se tiendra le 11 avril prochain au centre municipal de Belle-Rose.

🔴 «Personne n'est plus grand que le choix des militants»

Lors du point de presse qui a suivi, les principales interventions ont été assurées par le président du MMM, Reza Uteem, et le secrétaire général du parti, Rajesh Bhagwan.

Reza Uteem est revenu en détail sur les chiffres issus des différentes consultations. Il a notamment souligné que, lors de la réunion avec les conseillers municipaux, 36 sur 51 -- soit environ 70 % -- se sont également prononcés en faveur du maintien au gouvernement.

Concernant le Comité central, il a insisté sur l'ampleur du soutien : «Sur ces 51 membres, 49 ont voté en faveur de la motion et 2 contre. Une majorité écrasante de plus de 96 % s'est prononcée pour.»

Face aux tensions internes et aux récentes prises de position de Paul Bérenger, le président du MMM a lancé un appel à l'unité : «Personne n'est plus grand que le choix des militants», a-t-il déclaré, tout en invitant le leader historique à respecter les décisions prises démocratiquement par les instances du parti.

🔴 Une question de légitimité et de constitution

Reza Uteem a également répondu aux critiques formulées par Paul Bérenger à l'égard de la constitution du parti. S'appuyant sur un précédent juridique datant de 1994, dans l'affaire opposant Paul Bérenger à Jean Claude de l'Estrac, il a rappelé que le Comité central constitue l'instance suprême de décision entre deux assemblées de délégués.

Ajay Gunness a, pour sa part, insisté sur le fait que cette constitution avait été validée par une assemblée de délégués et avait même été qualifiée de «chefd'oeuvre» par Paul Bérenger lui-même à l'époque.

De son côté, Rajesh Bhagwan a précisé que la liste des délégués est déjà disponible au quartier général du MMM et qu'elle sera transmise à Paul Bérenger lundi. Il a également confirmé que ce dernier, ainsi que les autres membres absents, avaient été invités à participer à cette réunion du Comité central.

🔴 Un parti à la croisée des chemins

Autre point abordé : la situation à l'Assemblée nationale après la démission de Paul Bérenger et de Joanna Bérenger du gouvernement. Selon Reza Uteem, la question devra être tranchée par la speaker, notamment en ce qui concerne la position du MMM entre majorité et opposition.

Enfin, les dirigeants ont tenu à rassurer sur les relations avec les partenaires gouvernementaux, évoquant un «très bon conseil des ministres» tenu hier.

Mais au-delà des chiffres et des déclarations, ce Comité central aura surtout mis en lumière un parti à la croisée des chemins, tiraillé entre fidélité à ses institutions et attachement à son leader historique. À quelques heures du rassemblement prévu ce samedi, l'équation politique reste plus que jamais ouverte.